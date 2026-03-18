Арбитр Балакин не получил назначение на матч УПЛ после полиграфа

Судья Николай Балакин во время матча чемпионата Украины. Фото: УНИАН

Украинский футбольный арбитр Николай Балакин получил новое назначение после резонансного скандала в УПЛ. Судья будет работать на международном матче под эгидой УЕФА. Речь идет об ответной игре 1/8 финала Лиги конференций между "Страсбургом" и "Риекой".

Поединок запланирован на 19 марта, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УАФ.

В бригаду Николая Балакина вошли также Александр Беркут, Виктор Матяш, Виталий Романов и Дмитрий Панчишин, а арбитром VAR назначен Денис Шурман. При этом в 21-м туре чемпионата Украины оба судьи не получили назначений. Ранее они уже пропустили один тур после громкого матча УПЛ. Это решение связывают с оценкой их работы в игре "Полесья" с "Динамо".

Денис Шурман в матче УПЛ. Фото: УНИАН

Скандал в УПЛ и проверка арбитров

Матч между житомирской и киевской командами сопровождался рядом спорных решений, которые вызвали критику со стороны клуба. После игры арбитры оказались в центре внимания и были отстранены от работы в чемпионате. Позже появилась информация о прохождении проверки, в том числе с использованием полиграфа. По ее итогам признаки предвзятости или внешнего влияния выявлены не были.

Несмотря на резонанс внутри Украины, УЕФА продолжает доверять украинским арбитрам на международном уровне. Назначение на матч еврокубков подтверждает, что к работе Балакина и его бригады сохраняется доверие за пределами УПЛ. В то же время ситуация с их возвращением к матчам внутреннего чемпионата остается открытой.

