Арбітр ФІФА оцінив суддівство у матчі Динамо та Реал Сосьєдада

Арбітр ФІФА оцінив суддівство в минулому матчі Динамо
Київське "Динамо" програло іспанському "Реал Сосьєдаду" у матчі чергового туру загального етапу Ліги Європи. Поєдинок відзначився як поганою грою киян, так і питаннями щодо роботи арбітра.
Колишній суддя ФІФА Мирослав Ступар в коментарі Sport.ua зазначив, що динамівці безглуздо привезли собі проблеми в одному із ключових епізодів матчу.
Що сказав Ступар
"Що ж до призначеного у ворота киян пенальті, то дії Попова в цьому епізоді за безглуздістю можна порівняти з вилученням Дубінчака в недавньому матчі динамівців з "Ференцварошем", — підкреслив він.
За словами Ступара, Попов в негольовій ситуації чомусь вирішив стрибати в ноги супернику. Арбітр був поруч і вказав на позначку.
Експерт вважає, що в цілому вчорашня гра для арбітра Осмерса була легкою.
"Ще був епізод на початку поєдинку, коли один з киян зіграв рукою в своєму штрафному майданчику, проте там м'яч знайшов руку, до того ж був рикошет від тіла, а це не привід для призначення пенальті", — додав він.
"Динамо" у підсумку поступилося у гостях з рахунком 0:3.
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