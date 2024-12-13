Арбітр ФІФА оцінив суддівство у матчі Динамо та Реал Сосьєдада

"Динамо" в матчі проти "Реал Сосьєдада". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Київське "Динамо" програло іспанському "Реал Сосьєдаду" у матчі чергового туру загального етапу Ліги Європи. Поєдинок відзначився як поганою грою киян, так і питаннями щодо роботи арбітра.

Колишній суддя ФІФА Мирослав Ступар в коментарі Sport.ua зазначив, що динамівці безглуздо привезли собі проблеми в одному із ключових епізодів матчу.

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Що сказав Ступар

"Що ж до призначеного у ворота киян пенальті, то дії Попова в цьому епізоді за безглуздістю можна порівняти з вилученням Дубінчака в недавньому матчі динамівців з "Ференцварошем", — підкреслив він.

За словами Ступара, Попов в негольовій ситуації чомусь вирішив стрибати в ноги супернику. Арбітр був поруч і вказав на позначку.

Експерт вважає, що в цілому вчорашня гра для арбітра Осмерса була легкою.

"Ще був епізод на початку поєдинку, коли один з киян зіграв рукою в своєму штрафному майданчику, проте там м'яч знайшов руку, до того ж був рикошет від тіла, а це не привід для призначення пенальті", — додав він.

"Динамо" у підсумку поступилося у гостях з рахунком 0:3.

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