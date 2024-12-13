Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Арбітр ФІФА оцінив суддівство в минулому матчі Динамо arrow

Арбітр ФІФА оцінив суддівство в минулому матчі Динамо

13 грудня 2024 18:45
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Арбітр ФІФА оцінив суддівство у матчі Динамо та Реал Сосьєдада
"Динамо" в матчі проти "Реал Сосьєдада". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Київське "Динамо" програло іспанському "Реал Сосьєдаду" у матчі чергового туру загального етапу Ліги Європи. Поєдинок відзначився як поганою грою киян, так і питаннями щодо роботи арбітра. 

Колишній суддя ФІФА Мирослав Ступар в коментарі Sport.ua зазначив, що динамівці безглуздо привезли собі проблеми в одному із ключових епізодів матчу.

Читайте також:

Що сказав Ступар

"Що ж до призначеного у ворота киян пенальті, то дії Попова в цьому епізоді за безглуздістю можна порівняти з вилученням Дубінчака в недавньому матчі динамівців з "Ференцварошем", — підкреслив він. 

За словами Ступара, Попов в негольовій ситуації чомусь вирішив стрибати в ноги супернику. Арбітр був поруч і вказав на позначку. 

Експерт вважає, що в цілому вчорашня гра для арбітра Осмерса була легкою. 

"Ще був епізод на початку поєдинку, коли один з киян зіграв рукою в своєму штрафному майданчику, проте там м'яч знайшов руку, до того ж був рикошет від тіла, а це не привід для призначення пенальті", — додав він. 

"Динамо" у підсумку поступилося у гостях з рахунком 0:3. 

Нагадаємо, новий чемпіон світу з шахів не зміг побити рекорд українця Руслана Пономарьова. 

Під час матчу "Динамо" в Іспанії хтось із вболівальників вивісив прапор так званої "ДНР". 

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола зізнався, що захворів. 

Гравець "Арсенала" Олександр Зінченко може переїхати з Лондона. 

спорт футбол Динамо Ліга Європи Арбітр

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:47 Після масованої атаки РФ Зеленський зателефонував главі Фінляндії

19:47 На Львівщині завтра буде більше відключень — графіки

19:43 Зима не спить — яку погоду прогнозують в Україні на вихідних

19:36 Шахраї вигадали нову схему, пов’язану із виплатами Єпідтримки

19:27 У Росії заблокували месенджер Viber

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

18:56 У Києві на корупції викрили керівника департаменту КМДА

18:55 Нова пошта непохитна — чому можна залишитися без посилки

18:39 Смартфон для фото — як вибрати камеру, яка не розчарує

18:37 Щоденник ухилянта — одесит розповів, як пішки перетнув кордон

18:33 Кличко відповів, чи підіймуть у Києві тарифи у 2025 році

19:47 Після масованої атаки РФ Зеленський зателефонував главі Фінляндії

19:47 На Львівщині завтра буде більше відключень — графіки

19:43 Зима не спить — яку погоду прогнозують в Україні на вихідних

19:36 Шахраї вигадали нову схему, пов’язану із виплатами Єпідтримки

19:27 У Росії заблокували месенджер Viber

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

18:56 У Києві на корупції викрили керівника департаменту КМДА

18:55 Нова пошта непохитна — чому можна залишитися без посилки

18:39 Смартфон для фото — як вибрати камеру, яка не розчарує

18:37 Щоденник ухилянта — одесит розповів, як пішки перетнув кордон

18:33 Кличко відповів, чи підіймуть у Києві тарифи у 2025 році

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям