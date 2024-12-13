Судья ФИФА оценил работу арбитра в матче Динамо против Реал Сосьедада

"Динамо" в матче против "Реал Сосьедад". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Киевское "Динамо" проиграло испанскому "Реал Сосьедад" в матче очередного тура общего этапа Лиги Европы. Поединок ознаменовался как плохой игрой киевлян, так и вопросами по работе арбитра.

Бывший судья ФИФА Мирослав Ступар в комментарии Sport.ua отметил, что динамовцы бессмысленно привезли себе проблемы в одном из ключевых эпизодов матча.

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Что сказал Ступар

"Что же касается назначенного в ворота киевлян пенальти, то действия Попова в этом эпизоде по бессмысленности сравнимы с удалением Дубинчака в недавнем матче динамовцев с "Ференцварошем" , — подчеркнул он.

По словам Ступара, Попов в ненужной ситуации почему-то решил прыгать в ноги сопернику. Арбитр был рядом и указал на отметку.

Эксперт считает, что в целом вчерашняя игра для арбитра Осмерса была легкой.

"Еще был эпизод в начале поединка, когда один из киевлян сыграл рукой в своей штрафной площадке, однако там мяч нашел руку, к тому же был рикошет от тела, а это не повод для назначения пенальти", — добавил он.

"Динамо" в итоге уступило в гостях со счетом 0:3.

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