Арда Туран розкрив слабке місце Шахтаря після матчу з Бешикташем

Арда Туран святкує перемогу "Шахтаря". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран підбив підсумки товариського матчу проти "Бешикташа". Українська команда здобула на виїзді перемогу з рахунком 4:2.

Попри результат, турецький фахівець залишився не повністю задоволений, повідомляє пресслужба клубу.

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Арда Туран зазначив, що в атаці команда виконала практично все задумане: комбінації спрацювали, а тиск на чужу половину поля дав ефект. Але ось в обороні були помилки, яких можна було уникнути. Особливо це стосувалося моментів наприкінці першого тайму.

Матч проти "Бешикташа" на думку тренера став важливим етапом у підготовці команди до сезону, а деякі епізоди дозволили глибше оцінити стан молодих гравців. Окремо він підкреслив роботу над тим, щоб позбавити суперника володіння м'ячем і не дати йому розігнатися в центрі поля.

Кевін Лопес святкує перемогу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Що сказав Арда Туран

Наставник "гірників" зазначив, що залишився задоволений грою команди, адже гравці реалізували багато з того, що було задумано. При цьому він визнав, що "Шахтар" міг діяти обережніше в обороні. Команда пропустила голи, попри старання. За словами фахівця, для нього найважливіше, щоб футболісти показували якісну гру незалежно від рахунку на табло.

"Постараємося виправити помилки. Аліссон? Він ще не монстр, тому що наприкінці першого тайму не став захищатися. Але він стане фантастичним гравцем, якщо навчиться це робити", — зазначив Туран.

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