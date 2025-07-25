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Главная Спорт Арда Туран раскрыл слабые места в игре Шахтера

Арда Туран раскрыл слабые места в игре Шахтера

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 11:31
Арда Туран раскрыл слабое место Шахтера после матча с Бешикташем
Арда Туран празднует победу "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран подвел итоги товарищеского матча против "Бешикташа". Украинская команда одержала на выезде победу со счетом 4:2.

Несмотря на результат, турецкий специалист остался не полностью доволен, сообщает пресс-служба клуба.

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Арда Туран отметил, что в атаке команда выполнила практически все задуманное: комбинации сработали, а давление на чужую половину поля дало эффект. Но вот в обороне были ошибки, которых можно было избежать. Особенно это касалось моментов в концовке первого тайма. 

Матч против "Бешикташа" по мнению тренера стал важным этапом в подготовке команды к сезону, а некоторые эпизоды позволили глубже оценить состояние молодых игроков. Отдельно он подчеркнул работу над тем, чтобы лишить соперника владения мячом и не дать ему разогнаться в центре поля. 

Кевин Лопес
Кевин Лопес празднует победу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Что сказал Арда Туран

Наставник "горняков" отметил, что остался доволен игрой команды, ведь игроки реализовали многое из того, что было задумано. При этом он признал, что "Шахтер" мог действовать осторожнее в обороне. Команда пропустила голы, несмотря на старание. По словам специалиста, для него важнее всего, чтобы футболисты показывали качественную игру независимо от счета на табло.

"Постараемся исправить ошибки. Алиссон? Он еще не монстр, потому что в конце первого тайма не стал защищаться. Но он станет фантастическим игроком, если научится это делать", — отметил Туран. 

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спорт футбол ФК Шахтер Бешикташ Арда Туран
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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