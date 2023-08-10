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"Аріс" — "Динамо" в єврокубках: де і коли дивитися матч

10 серпня 2023 13:25
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Агабекян Карен
редактор
"Аріс" — "Динамо" в єврокубках: де і коли дивитися матч
"Динамо" на матчі з "Оболонню". Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

10 серпня у Салоніках відбудеться гра третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між місцевим "Арісом" та київським "Динамо". Український клуб чекає складний матч після дальньої дороги.

Грецький клуб не є фаворитом протистояння, але у домашньому матчі може не програти, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На пресконференції перед матчем головний тренер киян Мірча Луческу скаржився на далеку дорогу та фізичний стан футболістів.

Фахівець не дарма на цьому наголосив, оскільки "Аріс" сильно нагадує українські команди, де фізична підготовка на першому місці. Після такої довгої дороги киянам за щастя не програюти у Греції. У дуелі "Ворскли" з "Ділою" ми бачили, до чого призводять тривалі переїзди українських команд.

У що грає "Аріс"

"Аріс" має у своєму складі багато іноземних гравців з досвідом у топових чемпіонатах. Середній вік команди становить понад 28,2 роки. Це на чотири роки вище, ніж у "Динамо". Окрім досвіду, футболістів із Салонік виділяє їхній пресинг та акцент на відбір. Мінус суперника – вміння створювати моменти в атаці.

Проти таких суперників "Динамо" давно грає в УПЛ, але для перемоги їм потрібно щось вирішити з відновленням фізичного стану.

Де дивитись

Матч у Греції стартує о 21:15 за київським часу. Гру можна побачити у цій новині.

Плеєр1:

Плеєр2:

Нагадаємо, збірна України дізналася про суперників у відборі на чемпіонат Європи.

Майбутній суперник "Динамо" у єврокубку зробить Україні велику пожертву.

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