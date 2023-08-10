"Аріс" — "Динамо" в єврокубках: де і коли дивитися матч

"Динамо" на матчі з "Оболонню". Фото: "Динамо" Київ

10 серпня у Салоніках відбудеться гра третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між місцевим "Арісом" та київським "Динамо". Український клуб чекає складний матч після дальньої дороги.

Грецький клуб не є фаворитом протистояння, але у домашньому матчі може не програти, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Фахівець не дарма на цьому наголосив, оскільки "Аріс" сильно нагадує українські команди, де фізична підготовка на першому місці. Після такої довгої дороги киянам за щастя не програюти у Греції. У дуелі "Ворскли" з "Ділою" ми бачили, до чого призводять тривалі переїзди українських команд.

У що грає "Аріс"

"Аріс" має у своєму складі багато іноземних гравців з досвідом у топових чемпіонатах. Середній вік команди становить понад 28,2 роки. Це на чотири роки вище, ніж у "Динамо". Окрім досвіду, футболістів із Салонік виділяє їхній пресинг та акцент на відбір. Мінус суперника – вміння створювати моменти в атаці.

Проти таких суперників "Динамо" давно грає в УПЛ, але для перемоги їм потрібно щось вирішити з відновленням фізичного стану.

Де дивитись

Матч у Греції стартує о 21:15 за київським часу. Гру можна побачити у цій новині.

Плеєр1:

Плеєр2:

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