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Судить матч "Арис" — "Динамо" будет арбитр не из Европы: этой стране ближе регби и плавание

7 августа 2023 12:10
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Агабекян Карен
редактор
Судить матч "Арис" — "Динамо" будет арбитр не из Европы: этой стране ближе регби и плавание
Арбитр Джарред Джиллетт. Фото: ftbl.com.au
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" 10 августа начнет свой еврокубковый сезон. Произойдет это в Греции на матче с местным "Арисом".

В УЕФА уже назначили судей на матч "Арис" — "Динамо", сообщил портал Новини.LIVE.

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В третьем квалификационном раунде Лиги конференций очень сильно удивило УЕФА, назначившее главным судьей на матч "Арис" — "Динамо" арбитра из Австралии.

Назначение на матч "Арис" — "Динамо":

  • Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
  • Ассистенты: Нил Дэвис и Гарри Леннард (оба – Англия)
  • Четвертый рефери: Майкл Салисбери (Англия)
  • Наблюдатель арбитража УЕФА: Александру Дьякону (Румыния)
  • Делегат УЕФА: Киммо Липпонен (Финляндия)

36-летний австралиец в этом сезоне работал всего на одном матче еврокубков. Это был первый раунд квалификации Лиги конференции между "Дунайской Стредой" и грузинский "Гори", которое на втором этапе выбило полтавскую "Ворсклу".

Джиллет в прошлом сезоне отработал на 17 матчах Английской премьер-лиги, в которых он показал 46 желтых карточек, одну красную и назначил пять пенальти.

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