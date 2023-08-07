Судить матч "Арис" — "Динамо" будет арбитр не из Европы: этой стране ближе регби и плавание
Киевское "Динамо" 10 августа начнет свой еврокубковый сезон. Произойдет это в Греции на матче с местным "Арисом".
В УЕФА уже назначили судей на матч "Арис" — "Динамо", сообщил портал Новини.LIVE.
Поскольку в прошлом сезоне киевляне заняли лишь четвертое место в Украинской премьер-лиге, то в этом сезоне сыграют только в Лиге конференций.
Судья из страны регби, плавания, кенгуру и "Крокодила Данди"
В третьем квалификационном раунде Лиги конференций очень сильно удивило УЕФА, назначившее главным судьей на матч "Арис" — "Динамо" арбитра из Австралии.
Назначение на матч "Арис" — "Динамо":
- Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
- Ассистенты: Нил Дэвис и Гарри Леннард (оба – Англия)
- Четвертый рефери: Майкл Салисбери (Англия)
- Наблюдатель арбитража УЕФА: Александру Дьякону (Румыния)
- Делегат УЕФА: Киммо Липпонен (Финляндия)
36-летний австралиец в этом сезоне работал всего на одном матче еврокубков. Это был первый раунд квалификации Лиги конференции между "Дунайской Стредой" и грузинский "Гори", которое на втором этапе выбило полтавскую "Ворсклу".
Джиллет в прошлом сезоне отработал на 17 матчах Английской премьер-лиги, в которых он показал 46 желтых карточек, одну красную и назначил пять пенальти.
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