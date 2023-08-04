"Динамо" получило соперника: стало известно, с кем сыграет команда Луческу в Лиге конференций

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу. Фото: "Динамо" Киев

В Лиге конференций завершились матчи второго раунда квалификации. После финального свистка одного из них определился следующий соперник киевского "Динамо".

Оппонент киевлян определился в противостоянии греческого "Ариса" и "Арарат-Армении", сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что во втором раунде квалификации также участвовала полтавская "Ворскла", которая уступила по итогам двух матчей грузинской "Диле" — 2:1, 1:3.

Тренировка "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

"Динамо" сыграет с пятой командой Греции

По итогам второго раунда "Арис" не без проблем прошел "Арарат-Армению" — 1:1, 1:0. До матча как раз греки были фаворитами, но никто не ожидал, что победа будет настолько тяжелой. Пока неизвестно в чем причина, поскольку греки попросту могли еще не набрать нужную форму.

В домашней игре для "Ариса" исход матча разрешил забитый бразильцем Фабиано мяч на 80-й минуте.

Отметим, что "Арис" от Греции имеет только происхождение и юридический статус. Клуб во вчерашней заявке имел лишь трех греков и из них только один вышел на замену.

"Динамо" ранее не играло официальных матчей с "Арисом". Греки же в 2020-м году в квалификации Лиги Европы вылетали от коваливского "Колоса".

Первый матч пройдет 10 августа в Греции, второй — 17-го в Бухаресте.

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