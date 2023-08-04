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"Динамо" отримало суперника: стало відомо, з ким зіграє команда Луческу в Лізі конференцій

4 серпня 2023 08:12
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Агабекян Карен
редактор
"Динамо" отримало суперника: стало відомо, з ким зіграє команда Луческу в Лізі конференцій
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу. Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Лізі конференцій завершились матчі другого раунду кваліфікації. Після фінального свистка одного з них визначився наступний суперник київського "Динамо".

Опонент киян визначився у протистоянні грецького "Аріса" та "Арарат-Вірменії", повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що у другому раунді кваліфікації також брала участь полтавська "Ворскла", яка поступилася за підсумками двох матчів грузинській "Ділі" — 2:1, 1:3.

Тренування "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

"Динамо" зіграє із п'ятою командою Греції

За підсумками другого раунду "Аріс" не без проблем пройшов "Арарат-Вірменію" — 1:1, 1:0. До матчу якраз греки були фаворитами, але ніхто не очікував, що перемога буде настільки тяжкою. Поки що невідомо в чому причина, оскільки греки могли ще не набрати потрібну форму.

У домашній грі для "Аріса" позитивний результат матчу приніс забитий бразильцем Фабіано м'яч на 80-й хвилині.

Зазначимо, що "Аріс" від Греції має лише походження та юридичний статус. Клуб у вчорашній заявці мав лише трьох греків і тільки один вийшов на заміну.

"Динамо" раніше не грало офіційних матчів із "Арісом". Греки ж 2020-го року у кваліфікації Ліги Європи вилітали від ковалівського "Колоса".

Перший матч відбудеться 10 серпня у Греції, другий — 17-го у Бухаресті.

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