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Луческу о решении "Динамо" сменить Польшу на Румынию: пожаловался слабую поддержку

3 августа 2023 09:30
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Агабекян Карен
редактор
Луческу о решении "Динамо" сменить Польшу на Румынию: пожаловался слабую поддержку
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу. ФК "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" в новом еврокубковом сезоне тщательнее продумало вопрос логистики и теперь вместо Кракова будет играть в Бухаресте. Чтобы поездки были более безболезненные, команда будет базироваться в Одессе.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу рассказал, почему команда сменила Польшу на Румынию.

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Отметим, что в прошлом сезоне "Динамо" из-за переездов физическим и морально устало, что отразилось на вылете из еврокубков и четвертом месте в чемпионате Украины.

Стадион "Джулешти" в Бухаресте. Фото: Google

Луческу также пожаловался на слабую поддержку в Польше

По словам Луческу, в Бухаресте они рассчитывают на поддержку проживающих в городе украинцев и на фанатов местного "Рапида", на домашней арене которого будут проходить матчи.

"Я рассчитываю на болельщиков "Рапида", которые являются любителями футбола и, вероятно, не упустят возможности присутствовать на нашем матче. В Кракове у нас вообще не было сторонников.

Мы очень долго играли без болельщиков... совсем без них. Мы должны пробовать играть и с болельщиками. Украинцев в Бухаресте еще больше. Стадион создает чрезвычайно приятную и дружественную к футболу атмосферу. Я возвращаюсь домой", — сказал Луческу.

Главный тренер "Динамо" рассказал о логистических проблемах прошлого сезона. По его словам, в поездках из Украины в Польшу и назад команда проводила очень много времени, что сказывалось на состоянии игроков.

Также Луческу отметил, что если команда выйдет в группу Лиги конференций, то также будет играть в Бухаресте, к которому им ехать из Одессы, где будет базироваться команда, 4 часа, а из Киева 9 часов.

Отметим, что в третьем раунде квалификации Лиги конференций "Динамо" сыграет с победителем пары "Арис" — "Арарат-Армения". Первый матч между греками и армянами завершился вничью со счетом 1:1, а ответная игра пройдет 3 августа.

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