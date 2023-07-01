"Динамо" матчи еврокубков сыграет на родине Луческу

Мирча Луческу. Фото: ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" в следующем сезоне еврокубков будет играть в Румынии. Киевляне сыграют в Лиге конференций.

Домашние матчи "Динамо" примет Бухарест, сообщил портал Sport Arena .

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Арена "Рапид-Джулешти" в "Бахаресте". Фото: digisport.ro

Бухарест — новый дом

Источники сообщили, что домашние матчи в Лиге наций "Динамо" будет проводить на стадионе "Рапид-Джулешти" в "Бухаресте".

Киевляне сыграют на 14-тысячной арене 4-й категории УЕФА, построенной за 39,5 млн евро в 2022 году. Стадион домашний для футбольного клуба "Рапид" и для местной команды по регби.

Интересно, что от стадиона "Черноморец" в Одессе, где будет играть домашние матчи "Динамо" до арены "Рапид Джулешти", ехать почти 600 км. Было бы более выгоднее рассмотреть вариант с Кишиневом, где есть стадион "Зимбру", до которого 195 км.

В сезоне 2022/2023 "Динамо" проводило домашние матчи еврокубков в Польше. Поединки квалификации Лиги чемпионов прошли на арене в Лодзи, а групповой этап Лиги Европы в Кракове.

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