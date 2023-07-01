"Динамо" матчі єврокубків гратиме на батьківщині Луческу

Мірча Луческу. Фото: ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" у наступному сезоні еврокубків гратиме в Румунії. Кияни зіграють у Лізі конференцій.

Домашні матчі "Динамо" прийме Бухарест, повідомив портал Sport Arena.

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Арена "Рапід-Джулешті" у "Бахаресті". Фото: digisport.ro

Бухарест — нова домівка

Джерела повідомили, що домашні матчі в Лізі націй "Динамо" проводитиме на стадіоні "Рапід-Джулешті" у "Бахаресті".

Кияни гратимуть на 14-тисячній арені 4-ї категорії УЄФА, яку збудували за 39,5 млн євро у 2022 році. Стадіон є домашнім для футбольного клубу "Рапід" та для місцевої команди з регбі.

Цікаво, що від стадіону "Чорноморець" в Одесі, де гратиме домашні матчі "Динамо" до арени "Рапід-Джулешті" їхати майже 600 км. Було би вигідніше розглянути варіант з Кишинівом, де є стадіон "Зімбру", до якого 195 км.

У сезоні 2022/2023 "Динамо" проводило домашні матчі єврокубків у Польщі. Поєдинки кваліфікації Ліги чемпіонів відбулися на арені у Лодзі, а груповий етап Ліги Європи у Кракові.

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