Луческу про рішення "Динамо" змінити Польщу на Румунію: поскаржився на слабку підтримку

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу. ФК "Динамо" Київ

Київське "Динамо" у новому єврокубковому сезоні ретельно продумало питання логістики і тепер замість Кракова гратиме у Бухаресті. Щоб поїздки були безболіснішими, команда базуватиметься в Одесі.

Головний тренер киян Мірча Луческу розповів, чому команда змінила Польщу на Румунію.

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Зазначимо, що минулого сезону "Динамо" через переїзди фізично і морально втомилося, що позначилося на вильоті з єврокубків та четвертому місці у чемпіонаті України.

Стадіон "Джулешті" у Бухаресті. Фото: Google

Луческу також поскаржився на слабку підтримку в Польщі

За словами Луческу, у Бухаресті вони розраховують на підтримку українців, які проживають у місті, і на фанатів місцевого "Рапіда", на домашній арені якого відбуватимуться матчі.

"Я розраховую на вболівальників "Рапіда", які є любителями футболу і, ймовірно, не проґавлять можливості бути присутніми на нашому матчі. У Кракові в нас взагалі не було прихильників.

Ми дуже довго грали без уболівальників... зовсім без них. Ми маємо пробувати грати й з уболівальниками. Українців у Бухаресті ще більше. Стадіон створює надзвичайно приємну та дружню до футболу атмосферу. Я повертаюся додому", — сказав Луческу.

Головний тренер "Динамо" розповів про логістичні проблеми минулого сезону. За його словами, у поїздках з України до Польщі та назад команда проводила дуже багато часу, що позначалося на стані гравців.

Також Луческу зазначив, що якщо команда вийде до групи Ліги конференцій, то також гратиме у Бухаресті, до якого їм їхати з Одеси, де базуватиметься команда, 4 години, а з Києва 9 годин.

Зазначимо, що у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій "Динамо" зіграє з переможцем пари "Аріс" — "Арарат-Вірменія". Перший матч між греками та вірменами завершився внічию з рахунком 1:1, а гра-відповідь пройде 3 серпня.

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