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Судитиме матч "Аріс" — "Динамо" арбітр не з Європи: цій країні ближче регбі та плавання

7 серпня 2023 12:10
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Агабекян Карен
редактор
Судитиме матч "Аріс" — "Динамо" арбітр не з Європи: цій країні ближче регбі та плавання
Арбітр Джарред Джіллетт. Фото: ftbl.com.au
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" 10 серпня розпочне свій єврокубковий сезон. Станеться це в Греції на матчі з місцевим "Арісом".

В УЄФА вже призначили суддів на матч "Аріс" — "Динамо", повідомив портал Новини.LIVE.

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Суддя з країни регбі, плавання, кенгуру та "Крокодила Данді"

В третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій дуже сильно здивувало УЄФА, яке призначило головним суддею на матч "Аріс" — "Динамо" арбітра з Австралії.

Призначення на матч "Аріс" — "Динамо":

  • Головний суддя: Джарред Джіллетт (Австралія)
  • Асистенти: Ніл Девіс та Гаррі Леннард (обидва — Англія)
  • Четвертий рефері: Майкл Салісбері (Англія)
  • Спостерігач арбітражу УЄФА: Александру Дьякону (Румунія)
  • Делегат УЄФА: Кіммо Ліппонен (Фінляндія)

36-річний австралієць цього сезону працював лише на одному матчі єврокубків. Це був перший раунд кваліфікації Ліги конференції між "Дунайска Стредой" та грузинський "Горі", яке на другому етапі вибило полтавську "Ворсклу".

Джіллет минулого сезону відпрацював на 17 матчах Англійської прем’єр-ліги, в яких він показав 46 жовтих карток, одну червону та призначив п’ять пенальті.

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