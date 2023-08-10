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"Арис" — "Динамо" в еврокубках: где и когда смотреть матч

10 августа 2023 13:25
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Агабекян Карен
редактор
"Арис" — "Динамо" в еврокубках: где и когда смотреть матч
"Динамо" на матче с "Оболонью". Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

10 августа в Салониках состоится игра третьего квалификационного раунда Лиги конференций между местным "Арисом" и киевским "Динамо". Украинский клуб ждет сложный матч после дальней дороги.

Греческие клуб не является фаворитом противостояния, но в домашнем матче может не проиграть, сообщает портал Новини.LIVE.

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На пресс-конференции перед матчем главный тренер киевлян Мирча Луческу жаловался на дальнюю дорогу и физическое состояние футболистов.

Специалист не зря на этом акцентировал внимание, поскольку "Арис" сильно напоминает украинские команды, где физическая подготовка на первом месте. После такой длинной дороги киевлянам будет за счастье не проиграть в Греции. В дуэли "Ворсклы" с "Дилой" мы видели к чему приводят длительные переезды украинских команд.

Во что играет "Арис"

"Арис" имеет в своем составе много иностранных игроков с опытом в топовых чемпионатах. Средний возраст команды составляет более 28,2 года. Это на четыре года выше, чем у "Динамо". Кроме опыта, футболистов из Салоник выделяет их прессинг и акцент на отбор. Минус соперника — умение создавать моменты в атаке.

Против подобных соперников "Динамо" давно играет в УПЛ, но для победы им нужно что-то решить с восстановлением физического состояния.

Где смотреть

Матч в Греции стартует в 21:15 по киевскому времени. Игру можно увидеть в этой новости.

Плеер1:

Плеер2:

Напомним, сборная Украины узнала соперников в отборе на чемпионат Европы.

Будущий соперник " Динамо" в еврокубке сделает Украине большое пожертвование.

"Динамо", если пройдет "Арис", то сыграет с одной из сильнейших команд.

Новый клуб Анатолия Трубина выиграл Суперкубок своей страны.

В британском клубе оценили дебют украинского форварда.

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