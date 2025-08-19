Арсенал може купити Родріго у Реала, але Ман Сіті може перешкодити

Родріго перед матчем. Фото: instagram.com/rodrygogoes/

Лондонський "Арсенал" отримав серйозну перевагу в переговорах за нападника мадридського "Реала" Родріго. Головний конкурент "канонірів" "Манчестер Сіті" практично вийшов із боротьби за бразильця.

"Арсенал" готовий заплатити великі гроші за футболіста "королівського клубу", повідомляє Football Transfers.

Реклама

Читайте також:

"Манчестер Сіті" планував продати Савіньо, щоб звільнити місце та кошти для купівлі Родріго, проте переговори з "Тоттенгемом" зірвалися. У підсумку "Сіті" відмовився від цієї угоди, що відкрило дорогу для "Арсеналу".

Керівництво мадридців оцінює гравця в 100-120 млн євро, а сам Родріго вимагає зарплату в розмірі 12 млн євро "чистими" за сезон. Ці умови можуть стати випробуванням навіть для амбітного лондонського клубу.

Літній вайб Родріго. Фото: instagram.com/rodrygogoes/

Що стоїть за переговорами

Ситуація Родріго в "Реалі" змінилася після приходу Кіліана Мбаппе. Основні ролі в атаці віддано французу, Вінісіусу Жуніору і Джуду Беллінгему, тоді як бразилець опинився в тіні та втратив позиції навіть у матчах Клубного чемпіонату світу.

Нападник перебрався до Мадрида влітку 2019 року з "Сантоса" за 40 млн євро. Відтоді він провів 267 матчів, забивши 68 голів, й став героєм Ліги чемпіонів-2022, коли його дубль у півфіналі проти "Манчестер Сіті" вивів команду у фінал. Контракт гравця діє до червня 2028 року.

Нагадаємо, Юлія Левченко може здобути право виступити у фіналі Діамантової ліги-2025.

Дар'я Русаненко успішно виступила в пауерліфтингу на Всесвітніх іграх — що відомо про спортсменку.

Луїс Енріке зробив комплімент грі Іллі Забарного після першого матчу захисника за "ПСЖ".

Раймон Доменек не бачить Ламіна Ямаля та Усмана Дембеле володарями "Золотого м'яча".