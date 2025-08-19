Відео
Арсенал бореться з Манчестер Сіті за зірку Реала

Арсенал бореться з Манчестер Сіті за зірку Реала

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 15:01
Арсенал може купити Родріго у Реала, але Ман Сіті може перешкодити
Родріго перед матчем. Фото: instagram.com/rodrygogoes/

Лондонський "Арсенал" отримав серйозну перевагу в переговорах за нападника мадридського "Реала" Родріго. Головний конкурент "канонірів" "Манчестер Сіті" практично вийшов із боротьби за бразильця.

"Арсенал" готовий заплатити великі гроші за футболіста "королівського клубу", повідомляє Football Transfers.

Читайте також:

"Манчестер Сіті" планував продати Савіньо, щоб звільнити місце та кошти для купівлі Родріго, проте переговори з "Тоттенгемом" зірвалися. У підсумку "Сіті" відмовився від цієї угоди, що відкрило дорогу для "Арсеналу".

Керівництво мадридців оцінює гравця в 100-120 млн євро, а сам Родріго вимагає зарплату в розмірі 12 млн євро "чистими" за сезон. Ці умови можуть стати випробуванням навіть для амбітного лондонського клубу.

Родриго
Літній вайб Родріго. Фото: instagram.com/rodrygogoes/

Що стоїть за переговорами

Ситуація Родріго в "Реалі" змінилася після приходу Кіліана Мбаппе. Основні ролі в атаці віддано французу, Вінісіусу Жуніору і Джуду Беллінгему, тоді як бразилець опинився в тіні та втратив позиції навіть у матчах Клубного чемпіонату світу.

Нападник перебрався до Мадрида влітку 2019 року з "Сантоса" за 40 млн євро. Відтоді він провів 267 матчів, забивши 68 голів, й став героєм Ліги чемпіонів-2022, коли його дубль у півфіналі проти "Манчестер Сіті" вивів команду у фінал. Контракт гравця діє до червня 2028 року.

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Манчестер Сіті Арсенал
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
