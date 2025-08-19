Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Вінісіус різко відмовився продовжувати контракт із Реалом

Вінісіус різко відмовився продовжувати контракт із Реалом

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 12:07
Вінісіус Жуніор призупинив переговори з Реалом через зарплату
Вінісіус Жуніор перед стартом сезону. Фото: instagram.com/vinijr/

Агенти форварда мадридського "Реала" Вінісіуса Жуніора призупинили переговори про продовження контракту. Він вважає запропоновану клубом зарплату недостатньою.

Клуб запропонував 20 млн євро на рік, однак агенти наполягають на додаткових бонусах, щоб посилити мотивацію гравця, повідомляє ESPN.

Реклама
Читайте також:

Представники Вінісіуса вважають, що поточний контракт із доходом близько 17 млн уже забезпечує стабільність, і підвищення до 20 млн без бонусів неочевидно виправдане. Нові умови мають передбачати варіативну частину виплати, щоб мотивувати футболіста на максимальну віддачу.

Що відомо про амбіції Вінісіуса

Переговори були заморожені вже кілька тижнів тому, хоча раніше сторони проявляли ініціативу — обговорення стартували в лютому, коли клуб запропонував продовжити угоду до 2030 року. Агентська сторона вважала за краще почекати, побачивши, як новий сезон впишеться в клубні плани, перш ніж ухвалювати остаточне рішення.

Винисиус Жуниор
Вінісіус Жуніор та Лука Модрич. Фото: instagram.com/vinijr/

У сезоні 2024/25 Вінісіус провтл 58 матчів за "Реал" у всіх турнірах, забивши 22 голи та віддавши 19 результативних передач. Це вже восьмий сезон, який він проводить у "Реалі", куди перейшов із "Фламенго" у 2018 році. Відтоді форвард став ключовим гравцем команди, виграв безліч трофеїв та здобув визнання на світовому рівні.

Нагадаємо, ми розповіли історію молодої зірки українського спорту Дар'ї Русаненко, яка здивувала вболівальників на Всесвітніх іграх-2025.

Ярослава Магучіх та Юлія Левченко виступлять на етапі Діамантової ліги, на якому буде визначено шість найкращих спортсменок світу.

Луїс Енріке детально описав враження від дебюту Іллі Забарного у французькому "ПСЖ".

Колишній тренер збірної Франції пояснив, чому Золотий м'яч має отримати не Усман Дембеле.

спорт футбол Реал Мадрид Іспанська Ла Ліга Вінісіус Жуніор
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації