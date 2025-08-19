Вінісіус Жуніор призупинив переговори з Реалом через зарплату

Вінісіус Жуніор перед стартом сезону. Фото: instagram.com/vinijr/

Агенти форварда мадридського "Реала" Вінісіуса Жуніора призупинили переговори про продовження контракту. Він вважає запропоновану клубом зарплату недостатньою.

Клуб запропонував 20 млн євро на рік, однак агенти наполягають на додаткових бонусах, щоб посилити мотивацію гравця, повідомляє ESPN.

Реклама

Читайте також:

Представники Вінісіуса вважають, що поточний контракт із доходом близько 17 млн уже забезпечує стабільність, і підвищення до 20 млн без бонусів неочевидно виправдане. Нові умови мають передбачати варіативну частину виплати, щоб мотивувати футболіста на максимальну віддачу.

Що відомо про амбіції Вінісіуса

Переговори були заморожені вже кілька тижнів тому, хоча раніше сторони проявляли ініціативу — обговорення стартували в лютому, коли клуб запропонував продовжити угоду до 2030 року. Агентська сторона вважала за краще почекати, побачивши, як новий сезон впишеться в клубні плани, перш ніж ухвалювати остаточне рішення.

Вінісіус Жуніор та Лука Модрич. Фото: instagram.com/vinijr/

У сезоні 2024/25 Вінісіус провтл 58 матчів за "Реал" у всіх турнірах, забивши 22 голи та віддавши 19 результативних передач. Це вже восьмий сезон, який він проводить у "Реалі", куди перейшов із "Фламенго" у 2018 році. Відтоді форвард став ключовим гравцем команди, виграв безліч трофеїв та здобув визнання на світовому рівні.

Нагадаємо, ми розповіли історію молодої зірки українського спорту Дар'ї Русаненко, яка здивувала вболівальників на Всесвітніх іграх-2025.

Ярослава Магучіх та Юлія Левченко виступлять на етапі Діамантової ліги, на якому буде визначено шість найкращих спортсменок світу.

Луїс Енріке детально описав враження від дебюту Іллі Забарного у французькому "ПСЖ".

Колишній тренер збірної Франції пояснив, чому Золотий м'яч має отримати не Усман Дембеле.