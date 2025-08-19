Винисиус Жуниор приостановил переговоры с Реалом из-за зарплаты

Винисиус Жуниор перед стартом сезона. Фото: instagram.com/vinijr/

Агенты форварда мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора приостановили переговоры о продлении контракта. Он посчитал предложенную клубом зарплату недостаточной.

Клуб предложил 20 млн евро в год, однако агенты настаивают на дополнительных бонусах, чтобы усилить мотивацию игрока, сообщает ESPN.

Представители Винисиуса считают, что текущий контракт с доходом около 17 млн уже обеспечивает стабильность, и повышения до 20 млн‍ без бонусов неочевидно оправдано. Новые условия должны предусматривать вариативную часть выплаты, чтобы мотивировать футболиста на максимальную отдачу.

Что известно об амбициях Винисиуса

Переговоры были заморожены уже несколько недель назад, хотя ранее стороны проявляли инициативу — обсуждения стартовали в феврале, когда клуб предложил продлить соглашение до 2030 года. Агентская сторона предпочла подождать, увидев, как новый сезон впишется в клубные планы, прежде чем принимать окончательное решение.

Винисиус Жуниор и Лука Модрич. Фото: instagram.com/vinijr/

В сезоне 2024/25 Винисиус провtл 58 матчей за "Реал" во всех турнирах, забив 22 гола и отдав 19 результативных передач. Это уже восьмой сезон, который он проводит в "Реале", куда перешел из "Фламенго" в 2018 году. С тех пор форвард стал ключевым игроком команды, выиграл множество трофеев и получил признание на мировом уровне.

