Главная Спорт Арсенал борется с Манчестер Сити за звезду Реала

Арсенал борется с Манчестер Сити за звезду Реала

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 15:01
Арсенал может купить Родриго у Реала, но Ман Сити может помешать
Родриго перед матчем. Фото: instagram.com/rodrygogoes/

Лондонский "Арсенал" получил серьезное преимущество в переговорах за нападающего мадридского "Реала" Родриго. Главный конкурент "канониров" "Манчестер Сити" практически вышел из борьбы за бразильца.

"Арсенал" готов заплатить большие деньги за футболиста "королевского клуба", сообщает Football Transfers

Читайте также:

"Манчестер Сити" планировал продать Савиньо, чтобы освободить место и средства для покупки Родриго, однако переговоры с "Тоттенхэмом" сорвались. В итоге "Сити" отказался от этой сделки, что открыло дорогу для "Арсенала". 

Руководство мадридцев оценивает игрока в 100–120 млн евро, а сам Родриго требует зарплату в размере 12 млн евро "чистыми" за сезон. Эти условия могут стать испытанием даже для амбициозного лондонского клуба.

Родриго
Летний вайб Родриго. Фото: instagram.com/rodrygogoes/

Что стоит за переговорами

Ситуация Родриго в "Реале" изменилась после прихода Килиана Мбаппе. Основные роли в атаке отданы французу, Винисиусу Жуниору и Джуду Беллингему, тогда как бразилец оказался в тени и потерял позиции даже в матчах Клубного чемпионата мира.

Нападающий перебрался в Мадрид летом 2019 года из "Сантоса" за 40 млн евро. С тех пор он провел 267 матчей, забив 68 голов, и стал героем Лиги чемпионов-2022, когда его дубль в полуфинале против "Манчестер Сити" вывел команду в финал. Контракт игрока действует до июня 2028 года. 

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Манчестер Сити Арсенал
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
