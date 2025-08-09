Зінченко може безкоштовно перейти в Наполі

Олександр Зінченко після матчу. Фото: instagram.com/arsenal/

Лондонський "Арсенал" змінив умови можливого трансферу Олександра Зінченка. "Каноніри" готові розлучитися з футболістом збірної України без компенсації.

За даними видання Il Mattino, клуб уже запропонував гравця "Наполі".

Спочатку керівництво "Арсеналу" оцінювало 28-річного захисника в 10 млн фунтів, однак на таких умовах зацікавлених покупців не знайшлося.

Зінченко у складі "Арсеналу". Фото: instagram.com/zinchenko/

Де Зінченко почне сезон 2025/2026

Тепер лондонці згодні відпустити футболіста безкоштовно, враховуючи, що його контракт закінчується влітку наступного року. "Наполі" вже отримав пропозицію щодо Зінченка й розглядає його як підсилення перед новим сезоном.

Минулого сезону українець провів 23 матчі за "Арсенал" у всіх турнірах, забивши один м'яч та зробивши одну результативну передачу. Попри травми, він залишався важливою частиною ротації команди.

Раніше повідомлялося, що "Мілан" відмовився від ідеї підписання Зінченка, але інтерес з боку "Наполі" може змінити ситуацію на трансферному ринку.

