Главная Спорт Арсенал хочет во что бы то ни было избавиться от Зинченко

Арсенал хочет во что бы то ни было избавиться от Зинченко

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 19:41
Зинченко может бесплатно перейти в Наполи
Александр Зинченко после матча. Фото: instagram.com/arsenal/

Лондонский "Арсенал" изменил условия возможного трансфера Александра Зинченко. "Канониры" готовы расстаться с футболистом сборной Украины без компенсации.

По данным издания Il Mattino, клуб уже предложил игрока "Наполи".

Читайте также:

Изначально руководство "Арсенала" оценивало 28-летнего защитника в 10 млн фунтов, однако на таких условиях заинтересованных покупателей не нашлось. 

Александр Зинченко
Зинченко в составе "Арсенала". Фото: instagram.com/zinchenko/

Где Зинченко начнет сезон 2025/2026

Теперь лондонцы согласны отпустить футболиста бесплатно, учитывая, что его контракт истекает летом следующего года. "Наполи" уже получил предложение по Зинченко и рассматривает его в качестве усиления перед новым сезоном.

В прошлом сезоне украинец провел 23 матча за "Арсенал" во всех турнирах, забив один мяч и сделав одну результативную передачу. Несмотря на травмы, он оставался важной частью ротации команды.

Ранее сообщалось, что "Милан" отказался от идеи подписания Зинченко, но интерес со стороны "Наполи" может изменить ситуацию на трансферном рынке. 

Напомним, ранее Сергей Ребров сделал важное заявление по поводу киевского "Динамо". 

Известный украинский стадион разваливается и зарастает травой, и дело не только в военных действиях. 

Молодой и перспективный боксер, с которым сразится Александр Усик, может стать одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. 

Бывшая девушка Артема Милевского была замечена в объятиях другого известного футболиста. 

спорт футбол Александр Зинченко Футбол трансферы Арсенал
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
