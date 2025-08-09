Зинченко может бесплатно перейти в Наполи

Александр Зинченко после матча. Фото: instagram.com/arsenal/

Лондонский "Арсенал" изменил условия возможного трансфера Александра Зинченко. "Канониры" готовы расстаться с футболистом сборной Украины без компенсации.

По данным издания Il Mattino, клуб уже предложил игрока "Наполи".

Изначально руководство "Арсенала" оценивало 28-летнего защитника в 10 млн фунтов, однако на таких условиях заинтересованных покупателей не нашлось.

Зинченко в составе "Арсенала". Фото: instagram.com/zinchenko/

Где Зинченко начнет сезон 2025/2026

Теперь лондонцы согласны отпустить футболиста бесплатно, учитывая, что его контракт истекает летом следующего года. "Наполи" уже получил предложение по Зинченко и рассматривает его в качестве усиления перед новым сезоном.

В прошлом сезоне украинец провел 23 матча за "Арсенал" во всех турнирах, забив один мяч и сделав одну результативную передачу. Несмотря на травмы, он оставался важной частью ротации команды.

Ранее сообщалось, что "Милан" отказался от идеи подписания Зинченко, но интерес со стороны "Наполи" может изменить ситуацию на трансферном рынке.

