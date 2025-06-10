Арсенал може обміняти Зінченка на Леау: Мілан зацікавлений в українці

Олександр Зінченко в матчі за "Арсенал". Фото: Reuters

Українському захиснику Олександру Зінченку лондонський "Арсенал" продовжує шукати команду. Футболістом цікавляться клуби із різних чемпіонатів.

Одним із зацікавлених клубів є італійський "Мілан", повідомив Arsenal Insider.

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Зінченка мінятимуть

Наразі відомо, що у Зінченку вони зацікавлені для підсилення оборони. "Арсенал" у відповідь зацікавлений у талановитому португальському вінгері Рафаелі Леау. Тому планують оформити обмін з доплатою з боку англійців.

Переговори ще на початковій стадії, але обидва клуби зацікавлені в угоді. Успіх трансферу залежатиме від особистих фінансових умов.

Раніше Зінченка в "Італії" сватали до "Ювентуса" та "Лаціо".

Зінченко провів минулого сезону 23 матчі, забив один гол і віддав один асист, але втратив місце в основі через постійні травми.

Леау в сезоні 2024/25 забив 15 голів і віддав вісім асистів у 34 матчах Серії А, ставши ключовим гравцем атаки.

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