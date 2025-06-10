Арсенал може обміняти Зінченка на Леау: Мілан зацікавлений в українці

Арсенал планує обміняти Зінченка в Серію А
Українському захиснику Олександру Зінченку лондонський "Арсенал" продовжує шукати команду. Футболістом цікавляться клуби із різних чемпіонатів.
Одним із зацікавлених клубів є італійський "Мілан", повідомив Arsenal Insider.
Зінченка мінятимуть
Наразі відомо, що у Зінченку вони зацікавлені для підсилення оборони. "Арсенал" у відповідь зацікавлений у талановитому португальському вінгері Рафаелі Леау. Тому планують оформити обмін з доплатою з боку англійців.
Переговори ще на початковій стадії, але обидва клуби зацікавлені в угоді. Успіх трансферу залежатиме від особистих фінансових умов.
Раніше Зінченка в "Італії" сватали до "Ювентуса" та "Лаціо".
Зінченко провів минулого сезону 23 матчі, забив один гол і віддав один асист, але втратив місце в основі через постійні травми.
Леау в сезоні 2024/25 забив 15 голів і віддав вісім асистів у 34 матчах Серії А, ставши ключовим гравцем атаки.
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