Арсенал может обменять Зинченко на Леау: Милан заинтересован в украинце

Арсенал планирует обменять Зинченко в Серию А
Украинскому защитнику Александру Зинченко лондонский "Арсенал" продолжает искать команду. Футболистом интересуются клубы из разных чемпионатов.
Одним из заинтересованных клубов является итальянский "Милан", сообщил Arsenal Insider.
Зинченко будут менять
Известно, что в Зинченко они заинтересованы для усиления обороны. "Арсенал" в ответ заинтересован в талантливом португальском вингере Рафаэле Леау. Поэтому планируют оформить обмен с доплатой со стороны англичан.
Переговоры еще на начальной стадии, но оба клуба заинтересованы в сделке. Успех трансфера будет зависеть от личных финансовых условий.
Ранее Зинченко в "Италии" сватали в "Ювентус" и "Лацио".
Зинченко провел в прошлом сезоне 23 матча, забил один гол и отдал один ассист, но потерял место в основе из-за постоянных травм.
Леау в сезоне 2024/25 забил 15 голов и отдал восемь ассистов в 34 матчах Серии А, став ключевым игроком атаки.
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