Арсенал может обменять Зинченко на Леау: Милан заинтересован в украинце

Александр Зинченко в матче за "Арсенал". Фото: Reuters

Украинскому защитнику Александру Зинченко лондонский "Арсенал" продолжает искать команду. Футболистом интересуются клубы из разных чемпионатов.

Одним из заинтересованных клубов является итальянский "Милан", сообщил Arsenal Insider.

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Зинченко будут менять

Известно, что в Зинченко они заинтересованы для усиления обороны. "Арсенал" в ответ заинтересован в талантливом португальском вингере Рафаэле Леау. Поэтому планируют оформить обмен с доплатой со стороны англичан.

Переговоры еще на начальной стадии, но оба клуба заинтересованы в сделке. Успех трансфера будет зависеть от личных финансовых условий.

Ранее Зинченко в "Италии" сватали в "Ювентус" и "Лацио".

Зинченко провел в прошлом сезоне 23 матча, забил один гол и отдал один ассист, но потерял место в основе из-за постоянных травм.

Леау в сезоне 2024/25 забил 15 голов и отдал восемь ассистов в 34 матчах Серии А, став ключевым игроком атаки.

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