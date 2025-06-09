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Главная Спорт Зинченко интересуются два легендарных клуба

Зинченко интересуются два легендарных клуба

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Дата публикации 9 июня 2025 19:31
Зинченко может перейти из Арсенала в Лацио уже этим летом
Александр Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Украинский центральный полузащитник Александр Зинченко летом планирует сменить команду. Сейчас в лондонском "Арcенале" не рассчитывают на футболиста.

По информации портала La Lazio Siamo Noi, Зинченко может переехать в Серию А.

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Александр Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Итальянские клубы интересуются Зинченко

Источники сообщили, что Зинченко может продолжить карьеру в итальянском "Лацио". Лондонский клуб, вроде бы, готов отпустить игрока за 5 млн евро, поскольку у него через год истекает контракт.

Зинченко готов переехать в Италию, но препятствием может стать его зарплата — около 5 миллионов евро в год, что выше возможностей "Лацио". Поэтому Александру нужно существенно уменьшить требования по зарплате.

Интерес к Зинченко проявляют и другие клубы: "Милан" рассматривает его как кандидата, а "Интер" интересовался трансфером в январе этого года.

В сезоне 2024/25 Зинченко провел 23 матча за "Арсенал", забив один гол и отдав один ассист.

Напомним, "Александрию" может возглавить тренер луганской "Зари".

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футбол Александр Зинченко Милан Арсенал Лацио украинские легионеры (футбол)
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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