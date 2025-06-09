Зінченко може перейти з Арсеналу до Лаціо вже цього літа

Зінченком цікавляться два легендарні клуби
Український центральний півзахисник Олександр Зінченко влітку планує змінити команду. Наразі в лондонському "Арcеналі" не розраховують на футболіста.
За інформацією порталу La Lazio Siamo Noi, Зінченко може переїхати в Серію А.
Італійські клуби цікавляться Зінченком
Джерела повідомили, що Зінченко може продовжити кар’єру в італійському "Лаціо". Лондонський клуб, начебто, готовий відпустити гравця за 5 млн євро, оскільки у нього через рік спливає контракт.
Зінченко готовий переїхати в Італію, але перешкодою може стати його зарплата — близько 5 мільйонів євро на рік, що вище можливостей "Лаціо". Тому Олександру потрібно суттєва зменшити вимоги по зарплаті.
Цікавість до Зінченка виявляють і інші клуби: "Мілан" розглядає його як кандидата, а "Інтер" цікавився трансфером у січні цього року.
У сезоні 2024/25 Зінченко провів 23 матчі за "Арсенал", забивши один гол і віддавши один асист.
Нагадаємо, "Олександрію" може очолити тренер луганської "Зорі".
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