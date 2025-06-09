Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Війна Новини Економіка Спорт
ІндустріїПогодаВійськоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноЄвробачення1ШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмПромоРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяХронікикухняЄвробаченняАвтоЕксклюзивТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Зінченком цікавляться два легендарні клуби

Зінченком цікавляться два легендарні клуби

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 19:31
Зінченко може перейти з Арсеналу до Лаціо вже цього літа
Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Український центральний півзахисник Олександр Зінченко влітку планує змінити команду. Наразі в лондонському "Арcеналі" не розраховують на футболіста.

За інформацією порталу La Lazio Siamo Noi, Зінченко може переїхати в Серію А.

Реклама
Читайте також:
Александр Зинченко
Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Італійські клуби цікавляться Зінченком

Джерела повідомили, що Зінченко може продовжити кар’єру в італійському "Лаціо". Лондонський клуб, начебто, готовий відпустити гравця за 5 млн євро, оскільки у нього через рік спливає контракт.

Зінченко готовий переїхати в Італію, але перешкодою може стати його зарплата — близько 5 мільйонів євро на рік, що вище можливостей "Лаціо". Тому Олександру потрібно суттєва зменшити вимоги по зарплаті.

Цікавість до Зінченка виявляють і інші клуби: "Мілан" розглядає його як кандидата, а "Інтер" цікавився трансфером у січні цього року.

У сезоні 2024/25 Зінченко провів 23 матчі за "Арсенал", забивши один гол і віддавши один асист.

Нагадаємо, "Олександрію" може очолити тренер луганської "Зорі".

У збірній України з футболу можуть відбутися зміни, бо у Сергія Реброва виникли проблеми.

Наразі юристи Михайла Мудрика приховують інформацію щодо його тривалої дискваліфікації.

Португальський ветеран Кріштіану Роналду захистив Ламіна Ямаля від критики за невдалу гру.

футбол Олександр Зінченко Мілан Арсенал Лаціо українські легіонери (футбол)
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації