Зінченко може перейти з Арсеналу до Лаціо вже цього літа

Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Український центральний півзахисник Олександр Зінченко влітку планує змінити команду. Наразі в лондонському "Арcеналі" не розраховують на футболіста.

За інформацією порталу La Lazio Siamo Noi, Зінченко може переїхати в Серію А.

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Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko

Італійські клуби цікавляться Зінченком

Джерела повідомили, що Зінченко може продовжити кар’єру в італійському "Лаціо". Лондонський клуб, начебто, готовий відпустити гравця за 5 млн євро, оскільки у нього через рік спливає контракт.

Зінченко готовий переїхати в Італію, але перешкодою може стати його зарплата — близько 5 мільйонів євро на рік, що вище можливостей "Лаціо". Тому Олександру потрібно суттєва зменшити вимоги по зарплаті.

Цікавість до Зінченка виявляють і інші клуби: "Мілан" розглядає його як кандидата, а "Інтер" цікавився трансфером у січні цього року.

У сезоні 2024/25 Зінченко провів 23 матчі за "Арсенал", забивши один гол і віддавши один асист.

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