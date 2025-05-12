Зінченко вийшов на заміну в матчі Ліверпуль – Арсенал, який завершився нічиєю

Олександр Зінченко. Фото: Reuters

В рамках 36-го тура АПЛ відбувся матч між "Ліверпулем", який вже став чемпіоном, та "Арсеналом". У другому таймі на заміну вийшов українець Олександр Зінченко.

Матч завершився нічиєю 2:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Ліверпуль" домінував у першому таймі, забивши два голи.

На 14-й хвилині Коді Гакпо замкнув простріл із правого флангу, а на 37-й Луїс Діас подвоїв перевагу після сольного проходу.

"Арсенал" виглядав розгубленим, але в другому таймі зумів перебудуватися.

На 53-й хвилині Габріел Мартінеллі скоротив відставання, пробивши повз Аліссона після швидкої контратаки.

На 72-й хвилині Мікель Меріно зрівняв рахунок, замкнувши подачу з кутового.

Ситуація для "канонірів" ускладнилася на 79-й хвилині, коли Меріно отримав другу жовту картку, залишивши команду в меншості. "Ліверпуль" тиснув, але не зміг реалізувати чисельну перевагу.

Український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко з’явився на полі на 88-й хвилині. Статистичний портал Who Scored оцінив дії футболіста на оцінку — 6.1.

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