Зинченко вышел на замену в матче Ливерпуль — Арсенал, который завершился ничьей

Александр Зинченко. Фото: Reuters

В рамках 36-го тура АПЛ состоялся матч между "Ливерпулем", который уже стал чемпионом, и "Арсеналом". Во втором тайме на замену вышел украинец Александр Зинченко.

Матч завершился ничьей 2:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Ливерпуль" доминировал в первом тайме, забив два гола.

На 14-й минуте Коди Гакпо замкнул прострел с правого фланга, а на 37-й Луис Диас удвоил преимущество после сольного прохода.

"Арсенал" выглядел растерянным, но во втором тайме сумел перестроиться.

На 53-й минуте Габриэл Мартинелли сократил отставание, пробив мимо Алиссона после быстрой контратаки.

На 72-й минуте Микель Мерино сравнял счет, замкнув подачу с углового.

Ситуация для "канониров" осложнилась на 79-й минуте, когда Мерино получил вторую желтую карточку, оставив команду в меньшинстве. "Ливерпуль" давил, но не смог реализовать численное преимущество.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко появился на поле на 88-й минуте. Статистический портал Who Scored оценил действия футболиста на оценку — 6.1.

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