Зинченко вышел на замену в матче Ливерпуль — Арсенал, который завершился ничьей

Арсенал с Зинченко не обыграл Ливерпуль — оценки украинца
В рамках 36-го тура АПЛ состоялся матч между "Ливерпулем", который уже стал чемпионом, и "Арсеналом". Во втором тайме на замену вышел украинец Александр Зинченко.
Матч завершился ничьей 2:2, сообщил портал Новини.LIVE.
"Ливерпуль" не удержал победу
"Ливерпуль" доминировал в первом тайме, забив два гола.
На 14-й минуте Коди Гакпо замкнул прострел с правого фланга, а на 37-й Луис Диас удвоил преимущество после сольного прохода.
"Арсенал" выглядел растерянным, но во втором тайме сумел перестроиться.
На 53-й минуте Габриэл Мартинелли сократил отставание, пробив мимо Алиссона после быстрой контратаки.
На 72-й минуте Микель Мерино сравнял счет, замкнув подачу с углового.
Ситуация для "канониров" осложнилась на 79-й минуте, когда Мерино получил вторую желтую карточку, оставив команду в меньшинстве. "Ливерпуль" давил, но не смог реализовать численное преимущество.
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко появился на поле на 88-й минуте. Статистический портал Who Scored оценил действия футболиста на оценку — 6.1.
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