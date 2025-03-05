Реал обіграв Атлетіко, Арсенал розгромив ПСВ у Лізі чемпіонів

Кіліан Мбаппе та Браім Діас. Фото: Reuters

У рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбулися перші матчі. Найцікавіші протистояння пройшли в Мадриді та Ейндховені.

Переможцями стали "Реал" і "Арсенал", повідомив портал Новини.LIVE.

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"Реал" — "Атлетіко"

Мадридці відкрили рахунок уже на 4-й хвилині. Родріго прорвався правим флангом, змістився до центру штрафного майданчика і пробив у дальній кут воріт.

Після голу "Реал" продовжував контролювати м’яч, а "Атлетіко" зрідка відповідав контратаками.

На 32-й хвилині Альварес зрівняв рахунок. Форвард із лівого краю штрафного майданчика забив красивий гол у дальній кут воріт "Реала".

Другий гол "Реала" прийшов на початку другого тайму. Діас на лівому фланзі штрафного майданчика "Атлетіко" обіграв трьох захисників і пробив низом у дальній кут.

"Реал" — "Атлетіко" — 2:1

Голи: Родріго, 4, Діас, 55 — Альварес, 32

"Реал": Куртуа — Вальверде (Васкес, 83), Асенсіо, Рюдігер, Менді — Діас (Ендрік, 89), Чуамені, Камавінга (Модрич, 63) — Родріго, Мбаппе, Вінісіус

"Атлетіко": Облак — Льоренте, Хіменес, Ленгле, Галан — Сімеоне (Галлагер, 64), Барріос (Серлот, 75), Де Пауль (Корреа, 76), Ліно (Моліна, 65) — Альварес, Грізманн (Ле Норман, 71)

Попередження: Діас

ПСВ — "Арсенал"

Для ПСВ домашня гра проти "Арсенала" стала справжнім шоком.

Рахунок відкрив Тімбер на 18-й хвилині, забивши головою після навісу на дальню стійку воріт.

Через три хвилини "Арсенал" подвоїв перевагу. Нванері з лінії воротарського майданчика потужно пробив під поперечину.

Третій гол на 31-й хвилині забив Меріно, який відібрав м’яч у захисника і реалізував вихід на ворота. У кінці першого тайму ПСВ заробив пенальті, який реалізував Ланг.

На початку другого тайму Едегор забив четвертий гол, а через хвилину Троссар довів рахунок до 5:1.

На 73-й хвилині Едегор оформив дубль, пробивши з лінії штрафного майданчика — воротар був безсилий. Крапку поставив Калафіорі на 85-й хвилині, реалізувавши вихід сам на сам із голкіпером — 7:1.

Олександр Зінченко вийшов на поле на 71-й хвилині.

ПСВ — "Арсенал" — 1:7

Голи: Ланг, 43 (пен.) — Тімбер, 18, Нванері, 21, Меріно, 31, Едегор, 47, 73, Троссар, 48, Калафіорі, 85

ПСВ: Бенітес — Ледезма (Карсдорп, 66), Фламінго (Нагало, 46), Боскальї (Обіспо, 82), Маласія — Сайбарі (Веерман, 83), Схаутен, Тіл — Перішич, де Йонг (Бакайоко, 65), Ланг

"Арсенал": Рая — Тімбер (Вайт, 77), Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі (Калафіорі, 35) — Едегор, Парті (Зінченко, 71), Райс — Нванері (Стерлінг, 71), Меріно (Тірні, 77), Троссар

Попередження: Льюїс-Скеллі, Парті, Тімбер

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