Лаже підтвердив повернення Трубіна у ворота Бенфіки на ЛЧ

Анатолій Трубін. Фото: Reuters

Лісабонська "Бенфіка" 5 березня стартує в 1/8 Ліги чемпіонів. Суперником португальців стала "Барселона".

Головний тренер "Бенфіки" Бруну Лаже напередодні гри висловився про участь в матчі українського голкіпера Анатолія Трубіна. Слова тренера навів портал Record.pt.

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Анатолій Трубін. Фото: Reuters

Трубін відпочивав перед "Барселоною"

За словами Лаже, Трубін перед "Берселоною" отримав необхідний психологічний та фізичний відпочинок, адже навіть найкращим футболістам інколи потрібна пауза.

Лаже наголосив на важливості Трубіна для команди, підкресливши його стабільну роботу на тренуваннях та у матчах.

У попередньому поєдинку на груповому етапі Ліги чемпіонів "Бенфіка" пройшла "Монако".

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