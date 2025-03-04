Лаже подтвердил возвращение Трубина в ворота Бенфики на ЛЧ

Тренер Бенфики дал установку Трубину на матч с Барселоной
Лиссабонская "Бенфика" 5 марта стартует в 1/8 Лиги чемпионов. Соперником португальцев стала "Барселона".
Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже накануне игры высказался об участии в матче украинского голкипера Анатолия Трубина. Слова тренера привел портал Record.pt.
Трубин перед игрой в Лиге чемпионов пропустил матчи "Бенфики" в чемпионате и Кубке Португалии.
Трубин отдыхал перед "Барселоной"
По словам Лаже, Трубин перед "Берселоной" получил необходимый психологический и физический отдых, ведь даже лучшим футболистам иногда нужна пауза.
Лаже отметил важность Трубина для команды, подчеркнув его стабильную работу на тренировках и в матчах.
В предыдущем поединке на групповом этапе Лиги чемпионов "Бенфика" прошла "Монако".
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