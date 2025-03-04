Лаже подтвердил возвращение Трубина в ворота Бенфики на ЛЧ

Анатолий Трубин. Фото: Reuters

Лиссабонская "Бенфика" 5 марта стартует в 1/8 Лиги чемпионов. Соперником португальцев стала "Барселона".

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже накануне игры высказался об участии в матче украинского голкипера Анатолия Трубина. Слова тренера привел портал Record.pt.

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Анатолий Трубин. Фото: Reuters

Трубин отдыхал перед "Барселоной"

По словам Лаже, Трубин перед "Берселоной" получил необходимый психологический и физический отдых, ведь даже лучшим футболистам иногда нужна пауза.

Лаже отметил важность Трубина для команды, подчеркнув его стабильную работу на тренировках и в матчах.

В предыдущем поединке на групповом этапе Лиги чемпионов "Бенфика" прошла "Монако".

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