Реал обыграл Атлетико, Арсенал разгромил ПСВ в Лиге чемпионов

Килиан Мбаппе и Браим Диас. Фото: Reuters

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоялись первые матчи. Самые интересные противостояния прошли в Мадриде и Эйндховене.

Победителями стали "Реал" и "Арсенал", сообщил портал Новини.LIVE.

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"Реал" — "Атлетико"

Мадридцы открыли счет уже на 4-й минуте. Родриго прорвался по правому флангу, сместился к центру штрафной площадки и пробил в дальний угол ворот.

После гола "Реал" продолжал контролировать мяч, а "Атлетико" изредка отвечал контратаками.

На 32-й минуте Альварес сравнял счет. Форвард с левого края штрафной площадки забил красивый гол в дальний угол ворот "Реала".

Второй гол "Реала" пришел в начале второго тайма. Диас на левом фланге штрафной площадки "Атлетико" обыграл трех защитников и пробил низом в дальний угол.

"Реал" — "Атлетико" — 2:1

Голы: Родриго, 4, Диас, 55 — Альварес, 32

"Реал": Куртуа — Вальверде (Васкес, 83), Асенсио, Рюдигер, Менди — Диас (Эндрик, 89), Чуамени, Камавинга (Модрич, 63) — Родриго, Мбаппе, Винисиус

"Атлетико": Облак — Льоренте, Хименес, Ленгле, Галан — Симеоне (Галлагер, 64), Барриос (Серлот, 75), Де Пауль (Корреа, 76), Лино (Молина, 65) — Альварес, Гризманн (Ле Норман, 71)

Предупреждения: Диас

ПСВ — "Арсенал"

Для ПСВ домашняя игра против "Арсенала" стала настоящим шоком.

Счет открыл Тимбер на 18-й минуте, забив головой после навеса на дальнюю стойку ворот.

Через три минуты "Арсенал" удвоил преимущество. Нванери с линии вратарской площадки мощно пробил под перекладину.

Третий гол на 31-й минуте забил Мерино, который отобрал мяч у защитника и реализовал выход на ворота. В конце первого тайма ПСВ заработал пенальти, который реализовал Ланг.

В начале второго тайма Эдегор забил четвертый гол, а через минуту Троссар довел счет до 5:1.

На 73-й минуте Эдегор оформил дубль, пробив с линии штрафной площади — вратарь был бессилен. Точку поставил Калафиори на 85-й минуте, реализовав выход один на один с голкипером — 7:1.

Александр Зинченко вышел на поле на 71-й минуте.

ПСВ — "Арсенал" — 1:7

Голы: Ланг, 43 (пен.) — Тимбер, 18, Нванери, 21, Мерино, 31, Эдегор, 47, 73, Троссар, 48, Калафиори, 85

ПСВ: Бенитес — Ледезма (Карсдорп, 66), Фламинго (Нагало, 46), Боскальи (Обиспо, 82), Маласия — Сайбари (Веерман, 83), Схаутен, Тил — Перишич, де Йонг (Бакайоко, 65), Ланг

"Арсенал": Рая — Тимбер (Уайт, 77), Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли (Калафиори, 35) — Эдегор, Парти (Зинченко, 71), Райс — Нванери (Стерлинг, 71), Мерино (Тирни, 77), Троссар

Предупреждения: Льюис-Скелли, Парти, Тимбер

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