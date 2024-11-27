Наймолодший українець в історії ЛЧ — хто такий Артем Степанов

Артем Степанов дебютував у Лізі чемпіонів. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Український форвард німецького "Баєра" Артем Степанов переписує історію своїми рекордами. У вівторок, 26 листопада, він дебютував у Лізі чемпіонів та у свої 17 років та 3 місяці став наймолодшим українцем в історії цього турніру.

Таким чином Степанов побив рекорд колишнього захисника "Шахтаря" Дмитра Чигринського, чий дебют у ЛЧ стався у віці 18 років та 1 місяця, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Окрім цього, Степанов також став наймолодшим гравцем "Баєра", який зіграв у Лізі чемпіонів. Він перевершив рекорд Кая Гаверца, який дебютував у віці 17 років та 4 місяці.

Хто такий Артем Степанов

Артем народився в Луцьку 10 серпня 2007 року. Він вихованець академії донецького "Шахтаря". У серпні 2022 року приєднався до "Баєра", де пройшов практично всі молодіжні команди.

За "Баєр" U-17 зіграв 47 матчів та забив 27 м'ячів. За "Баєр" U-19 — 16 матчів та забив 11 м'ячів, а також віддав 4 гольові передачі. У січні Степанов підписав професійний контракт з "Баєром" до 2027 року.

Артем Степанов у "Баєрі". Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Наймолодші українці в історії ЛЧ

Окрім Степанова та Чигринського, у рейтингу також присутні Ілля Забарний з "Динамо" (3 місце, дебют у 18 років, 1 місяць, 18 днів), Георгій Судаков з "Шахтаря" (4 місце, 18 років, 1 місяць, 19 днів) та Андрій Шевченко з "Динамо" (5 місце, 18 років, 1 місяць, 25 днів).

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