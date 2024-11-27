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Артем Степанов з Баєра став наймолодшим українцем в історії ЛЧ

27 листопада 2024 11:34
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Наймолодший українець в історії ЛЧ — хто такий Артем Степанов
Артем Степанов дебютував у Лізі чемпіонів. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Український форвард німецького "Баєра" Артем Степанов переписує історію своїми рекордами. У вівторок, 26 листопада, він дебютував у Лізі чемпіонів та у свої 17 років та 3 місяці став наймолодшим українцем в історії цього турніру. 

Таким чином Степанов побив рекорд колишнього захисника "Шахтаря" Дмитра Чигринського, чий дебют у ЛЧ стався у віці 18 років та 1 місяця, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Окрім цього, Степанов також став наймолодшим гравцем "Баєра", який зіграв у Лізі чемпіонів. Він перевершив рекорд Кая Гаверца, який дебютував у віці 17 років та 4 місяці. 

Хто такий Артем Степанов

Артем народився в Луцьку 10 серпня 2007 року. Він вихованець академії донецького "Шахтаря". У серпні 2022 року приєднався до "Баєра", де пройшов практично всі молодіжні команди. 

За "Баєр" U-17 зіграв 47 матчів та забив 27 м'ячів. За "Баєр" U-19 — 16 матчів та забив 11 м'ячів, а також віддав 4 гольові передачі. У січні Степанов підписав професійний контракт з "Баєром" до 2027 року.

Артем Степанов
Артем Степанов у "Баєрі". Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Наймолодші українці в історії ЛЧ 

Окрім Степанова та Чигринського, у рейтингу також присутні Ілля Забарний з "Динамо" (3 місце, дебют у 18 років, 1 місяць, 18 днів), Георгій Судаков з "Шахтаря" (4 місце, 18 років, 1 місяць, 19 днів) та Андрій Шевченко з "Динамо" (5 місце, 18 років, 1 місяць, 25 днів). 

Нагадаємо, мадридський "Реал" може замінити свого нинішнього основного воротаря Тібо Куртуа на Андрія Луніна. 

Колишній футболіст "Динамо" Віктор Леоненко пояснив, чому збірна України не обіграє Бельгію. 

Захисник збірної України Ілля Забарний прокоментував чутки про його перехід до топклубу. 

Хосеп Гвардіола завдав собі травми під час матчу "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів. 

спорт українці футбол рекорд Ліга чемпіонів

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