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Артем Степанов из Байера — самый молодой украинец в истории ЛЧ

27 ноября 2024 11:34
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Самый молодой украинец в истории ЛЧ — кто такой Артем Степанов
Артём Степанов дебютировал в Лиге чемпионов. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Украинский форвард немецкого "Байера" Артем Степанов переписывает историю своими рекордами. Во вторник, 26 ноября, он дебютировал в Лиге чемпионов и в свои 17 лет и 3 месяца стал самым молодым украинцем в истории этого турнира.

Таким образом, Степанов побил рекорд бывшего защитника "Шахтера" Дмитрия Чигринского, чей дебют в ЛЧ произошел в возрасте 18 лет и 1 месяца, сообщает портал Новини.LIVE.

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Кроме этого, Степанов также стал самым молодым игроком "Байера", который сыграл в Лиге чемпионов. Он побил рекорд Кая Хаверца, дебютировавшего в возрасте 17 лет и 4 месяцев. 

Кто такой Артем Степанов

Артем родился в Луцке 10 августа 2007 года. Он воспитанник академии донецкого "Шахтера". В августе 2022 года присоединился к "Байеру", где прошел практически все молодежные команды.

За "Байер" U-17 сыграл 47 матчей и забил 27 мячей. За "Байер" U-19 — 16 матчей и забил 11 мячей, а также отдал 4 голевых передачи.

В январе Степанов подписал профессиональный контракт с "Байером" до 2027 года.

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Артем Степанов в "Байере". Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Самые молодые украинцы в истории ЛЧ

Кроме Степанова и Чигринского, в рейтинге также присутствуют Илья Забарный из "Динамо" (3 место, дебют в 18 лет, 1 месяц, 18 дней), Георгий Судаков из "Шахтера" (4 место, 18 лет, 1 месяц, 19 дней) и Андрей Шевченко из "Динамо" (5 место, 18 лет, 1 месяц, 25 дней).

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