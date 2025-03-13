Артета розповів про майбутнє Зінченка в Арсеналі

Олександр Зінченко перед грою. Фото: Reuters/David Klein

Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета визнав, що змінив позицію Олександра Зінченка на полі. Наставник лондонської команди задоволений тим, як зіграв українець.

Зінченко забив гол у ворота ПСВ з Ейндховена, нагадує Football London.

Читайте також:

У матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів "Арсенал" зіграв унічию з ПСВ із рахунком 2:2. Перший поєдинок "каноніри" виграли 7:1, тож вони не відчували психологічного тиску з приводу результату протистояння.

Артета похвалив Зінченка

У першому таймі український захисник забив гол за "Арсенал". Він змістився в центр, пройшов двох опонентів і завдав точного удару в дальній кут воріт повз голкіпера. Зінченко майже весь час на полі діяв не на звичній позиції на лівому фланзі оборони.

Олександр Зінченко завдає удару. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Українець допомагав "Арсеналу" в центрі, де взаємодіяв із Жоржиньо та іншими партнерами по команді. Олександр Зінченко зможе й надалі грати на місці атакувального півзахисника. Артета вважає, що це піде на користь і футболісту, і команді.

"Він може працювати з м'ячем, вести його до чужих воріт і знаходити вільний простір. В Олександра хороший удар. Я вважаю, що ідея із Зінченком на позиції півзахисника виправдала себе. Він у хорошій формі", — заявив Артета.

У чвертьфіналі Ліги чемпіонів "Арсенал" зіграє з мадридським "Реалом".

Нагадаємо, колишній форвард "Арсеналу" Тьєррі Анрі назвав фаворита в боротьбі за "Золотий м'яч".

Букмекери поміняли фаворита Ліги чемпіонів, "Реал" більше не є головним претендентом на перемогу в турнірі.

Футболіст, якого хотіло підписати київське "Динамо", відправиться грати в Росію.

Ми зібрали в один матеріал усі конфлікти та скандали в історії "Динамо", які переслідують клуб в останні десятиліття.