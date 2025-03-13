Артета рассказал о будущем Зинченко в Арсенале

Александр Зинченко перед игрой. Фото: Reuters/David Klein

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что изменил позицию Александра Зинченко на поле. Наставник лондонской команды доволен тем, как сыграл украинец.

Зинченко забил гол в ворота ПСВ из Эйндховена, напоминает Football London.

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Артета похвалил Зинченко

В первом тайме украинский защитник забил гол за "Арсенал". Он сместился в центр, прошел двух оппонентов и нанес точный удар в дальний угол ворот мимо голкипера. Зинченко почти все время на поле действовал не на привычной позиции на левом фланге обороны.

Александр Зинченко наносит удар. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Украинец помогал "Арсеналу" в центре, где взаимодействовал с Жоржиньо и другими партнерами по команде. Александр Зинченко сможет и дальше играть на месте атакующего полузащитника. Артета считает, что это пойдет на пользу и футболисту, и команде.

"Он может работать с мячом, вести его к чужим воротам и находить свободное пространство. У Александра хороший удар. Я считаю, что идея с Зинченко на позиции полузащитника оправдала себя. Он в хорошей форме", — заявил Артета.

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