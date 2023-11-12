Артета заявив, що йому дуже сподобалася гра Зінченка

Олександр Зінченко. Фото: Reuters

Головний тренер "Арсенала" позитивно оцінив гру свого лівого захисника, гравця збірної України Олександра Зінченка у грі з "Бернлі". Лондонці перемогли з рахунком 3:1, а українець забив та отримав найвищий бал.

Гру Зінченка Артета прокоментував на післяматчевій пресконференції, передає портал Новини.LIVE.

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"Я лишився ним дуже задоволений. Я думаю, що вирішальне значення мають рухливість і загроза, які він дає, а також те, як він просуває м'яч, той простір, який він займає і стає доступним для інших гравців, особливо в матчах із цими командами", — сказав Мікель.

Саме це хочуть бачити

Також коуч відзначив високий клас Олександра у грі в захисті та нападі й розповів, що саме потрібно від нього команді.

"Його оборонна роль мені сьогодні дуже сподобалася, наскільки віддано він був у кожній дії у захисті. А забитий ним гол — справді добрий приклад того, як він живе грою, коли м'яч далеко від нього. Тому він першим володіє м'ячем, і ось чому він забиває гол. Це те, що нам від нього потрібно", — додав тренер.

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