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Артета заявил, что ему очень понравилась игра Зинченко

12 ноября 2023 09:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Артета заявил, что ему очень понравилась игра Зинченко
Александр Зинченко. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер "Арсенала" положительно оценил игру своего левого защитника, игрока сборной Украины Александра Зинченко в игре с "Бернли". Лондонцы победили со счетом 3:1, а украинец забил и получил самый высокий балл.

Игру Зинченко Артета прокомментировал на послематчевой пресс-конференции, передает Новини.LIVE.

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"Я остался им очень доволен. Я думаю, что решающее значение имеют подвижность и угроза, которые он дает, а также то, как он продвигает мяч, то пространство, которое он занимает и становится доступным другим игрокам, особенно в матчах с этими командами", — сказал Микель.

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Также коуч отметил высокий класс Александра в игре в защите и нападении и рассказал, что именно нужно от него команде.

"Его оборонная роль мне сегодня очень понравилась, насколько отдан он был в каждом действии в защите. А забитый им гол — действительно хороший пример того, как он живет игрой, когда мяч находится вдали от него. Поэтому он первым владеет мячом, и вот почему он забивает гол. Это то, что нам от него нужно", — добавил тренер.

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