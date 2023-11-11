Зінченко забив та отримав найвищий бал у матчі з Бернлі
Капітан збірної України Олександр Зінченко забив перший гол в цьому сезоні за "Арсенал". Українець відзначився у воротах "Бернлі" та допоміг своїй команді перемогти з рахунком 3:1.
Подробиці матчу та голу Зінченка, в матеріалі Новини.LIVE.
Нарешті лівий захисник "Арсеналу" відзначився у воротах суперників. Сталось це на 74-й хвилині після кутового від Троссарда та влучання м’яча у поперечину. Зінченко красиво поцілив у саму дев’ятку.
🚨🚨| GOAL: Zinchenko makes it THREE for Arsenal.— CentreGoals. (@centregoals) November 11, 2023
Arsenal 3-1 Burnley
pic.twitter.com/4oCdPoWPXj
Це був третій гол лондонців. До цього Троссард забив у компенсований час до першого тайму, а Саліба знову вивів "Арсенал" вперед на 58-й, до цього за 4 хвилини Браунгілл зрівняв рахунок.
Зінченко отримав за гру оцінку 8,8
Також на 83-й хвилині Вієйра залишив "Арсенал" у меншості. А Зінченко отримав найвищий бал від Whoscored 8,8.
Нагадаємо, "Жирона" продасть Циганкова та поверне Ромеу.
Роналду зібрався повернутися до Європи наступного року.
Попов перейде з "Динамо" до одного з італійських клубів.
Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською.
Читайте Новини.LIVE!