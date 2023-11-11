Зінченко забив та отримав найвищий бал у матчі з Бернлі

Олександр Зінченко. Фото: Reuters

Капітан збірної України Олександр Зінченко забив перший гол в цьому сезоні за "Арсенал". Українець відзначився у воротах "Бернлі" та допоміг своїй команді перемогти з рахунком 3:1.

Подробиці матчу та голу Зінченка, в матеріалі Новини.LIVE.

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Нарешті лівий захисник "Арсеналу" відзначився у воротах суперників. Сталось це на 74-й хвилині після кутового від Троссарда та влучання м’яча у поперечину. Зінченко красиво поцілив у саму дев’ятку.

🚨🚨| GOAL: Zinchenko makes it THREE for Arsenal.



Arsenal 3-1 Burnley



pic.twitter.com/4oCdPoWPXj — CentreGoals. (@centregoals) November 11, 2023

Це був третій гол лондонців. До цього Троссард забив у компенсований час до першого тайму, а Саліба знову вивів "Арсенал" вперед на 58-й, до цього за 4 хвилини Браунгілл зрівняв рахунок.

Зінченко отримав за гру оцінку 8,8

Також на 83-й хвилині Вієйра залишив "Арсенал" у меншості. А Зінченко отримав найвищий бал від Whoscored 8,8.

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