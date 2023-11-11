Зинченко забил и получил самый высокий балл в матче с Бернли
Капитан сборной Украины Александр Зинченко забил первый гол в этом сезоне за "Арсенал". Украинец отличился в воротах Бернли и помог своей команде победить со счетом 3:1.
Подробности матча и гола Зинченко, в материале Новини.LIVE.
Наконец-то левый защитник "Арсенала" отличился в воротах соперников. Случилось это на 74-й минуте после углового от Троссарда и попадания мяча в перекладину. Зинченко красиво попал в девятку.
🚨🚨| GOAL: Zinchenko makes it THREE for Arsenal.- CentreGoals. (@centregoals) November 11, 2023
Арсенал 3-1 Burnley
pic.twitter.com/4oCdPoWPXj
Это был третий гол лондонцев. До этого Троссард забил в компенсированное время до первого тайма, а Салиба снова вывел "Арсенал" вперед на 58-й, до этого за 4 минуты Браунгилл сравнял счет.
Зинченко получил за игру отметку 8,8
Также на 83-й минуте Виейра покинул "Арсенал" в меньшинстве. А Зинченко получил самый высокий балл от Whoscored 8,8.
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