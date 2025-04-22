Скандал у Поліссі — Ашур ледь не побився з Тейлором

Імад Ашур. Фото: "Полісся"

Житомирське "Полісся" в останньому матчі УПЛ не змогло обіграти "Лівий Берег" (1:1). Ще більше негативу було через те, що сталося воно в день народження головного тренера Імада Ашура.

Крім цих негативних чинників, тренер ще й сильно поскандалив з одним із своїх футболістів. Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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Перед півфіналом Кубка України між "Поліссям" та "Шахтарем" Ашур ледь не побився на тренуванні з бразильським правим захисником Лукасом Тейлором.

Конфлікт між Ашуром і бразильцем стався на одному з нещодавніх тренувань. Гравець відкрито накричав на тренера, бо не зрозумів одну із вправ. Тренер та футболіст кричали та справа ледь не дійшла до бійки.

Після тренування Ашур та Тейлор поговорили 40 хвилин й, начебто, більш-менш загасили конфлікт. При цьому, Тейлор деякий час тренувався та грав за "Полісся-2".

Позитивною новиною з "Полісся" є те, що Ашур скоротив тривалість теоретичних занять, прибравши непотрібне.

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