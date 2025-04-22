Скандал в Полесье — Ашур едва не подрался с Тейлором

Имад Ашур. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" в последнем матче УПЛ не смогло обыграть "Левый Берег" (1:1). Еще больше негатива было из-за того, что произошло это в день рождения главного тренера Имада Ашура.

Кроме этих негативных факторов, тренер еще и сильно поскандалил с одним из своих футболистов. Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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Перед полуфиналом Кубка Украины между "Полесьем" и "Шахтером" Ашур едва не подрался на тренировке с бразильским правым защитником Лукасом Тейлором.

Конфликт между Ашуром и бразильцем произошел на одной из недавних тренировок. Игрок открыто накричал на тренера, потому что не понял одно из упражнений. Тренер и футболист кричали и дело едва не дошло до драки.

После тренировки Ашур и Тейлор поговорили 40 минут и, вроде бы, более-менее погасили конфликт. При этом, Тейлор некоторое время тренировался и играл за "Полесье-2".

Положительной новостью из "Полесья" является то, что Ашур сократил продолжительность теоретических занятий, убрав ненужное.

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