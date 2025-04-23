Ашур подякував Поліссю за боротьбу після поразки від Шахтаря в Кубку

Імад Ашур. Фото: скриншот

У півфіналі Кубка України житомирське "Полісся" поступилося донецькому "Шахтарю" з рахунком 0:1. Вирішальний гол житомиряни пропустили в другому екстратаймі.

Головний тренер "Полісся" Імад Ашур поділився емоціями після поразки в інтерв'ю пресслужбі команди.

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Ашур висловив подяку команді за самовіддану гру проти, на його думку, найсильнішого клубу України на цей момент.

"Була боротьба, дуже запекла. Гра йшла до одного моменту", — зазначив тренер.

При цьому "Полісся" мало кілька гольових моментів, зокрема вихід один на один з воротарем від Назаренка, але реалізувати їх не вдалося.

Ашур підкреслив, що кожен гравець викладався на повну і прагнув забити, тому немає сенсу дорікати за невикористані можливості.

Незважаючи на поразку, тренер залишився задоволений діями своїх підопічних й вважає, що вони створили достатньо моментів для гола.

Ашур також відзначив високий рівень "Шахтаря", подякувавши опонентам за конкурентний матч. Він наголосив, що досягнення півфіналу Кубка України проти такого сильного суперника — це привід для гордості.

"З огляду на суперника, ми створили достатньо моментів мінімум на один гол. Я вдячний гравцям. Не забуваймо, з ким ми грали. І треба подякувати Шахтарю за такий матч", — сказав Ашур.

Нагадаємо, лідер "Шахтаря" Георгій Судаков мав конфлікт з Євгеном Коноплянкою.

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