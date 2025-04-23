Ашур поблагодарил Полесье за борьбу после поражения от Шахтера в Кубке

Имад Ашур. Фото: скриншот

В полуфинале Кубка Украины житомирское "Полесье" уступило донецкому "Шахтеру" со счетом 0:1. Решающий гол житомиряне пропустили во втором экстратайме.

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур поделился эмоциями после поражения в интервью пресс-службе команды.

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Ашур выразил благодарность команде за самоотверженную игру против, по его мнению, сильнейшего клуба Украины на данный момент.

"Была борьба, очень ожесточенная. Игра шла до одного момента", — отметил тренер.

При этом "Полесье" имело несколько голевых моментов, в частности выход один на один с вратарем от Назаренко, но реализовать их не удалось.

Ашур подчеркнул, что каждый игрок выкладывался на полную и стремился забить, поэтому нет смысла упрекать за неиспользованные возможности.

Несмотря на поражение, тренер остался доволен действиями своих подопечных и считает, что они создали достаточно моментов для гола.

Ашур также отметил высокий уровень "Шахтера", поблагодарив оппонентов за конкурентный матч. Он отметил, что достижение полуфинала Кубка Украины против такого сильного соперника — это повод для гордости.

"Учитывая соперника, мы создали достаточно моментов минимум на один гол. Я благодарен игрокам. Не забывайте, с кем мы играли. И надо поблагодарить Шахтер за такой матч", — сказал Ашур.

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