Аталанта розгромила Баєр у фіналі Ліги Європи
На "Авіві Стедіумі" в Дубліні пройшов фінал Ліги Європи. У головному матчі турніру зіграли італійська "Аталанта" та німецький "Баєр".
Підопічні Джан П'єро Гасперіні тричі забили у ворота чемпіона Німеччини, повідомив портал Новини.LIVE.
L'ABBIAMO FATTO DAVVERO! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆— Atalanta BC (@Atalanta_BC) May 22, 2024
WE DID IT FOR REAL! @EuropaLeague CHAMPIONS! 🇪🇺 #AtalantaBayer04 3-0 | #UELFinal #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/RZ9RLc0dpZ
Матч "Аталанта" — "Баєр"
"Аталанта" активніше розпочала матч і їм вдалося відкрити рахунок уже на 12-й хвилині. Адемола Лукман після прострілу з правого флангу від Дзаппакости вирвався з-за спини Паласіоса і ударом у дотик забив м'яч.
На 26-й хвилині Лукман обіграв суперника біля штрафного майданчика та пробив точно у дальній нижній кут воріт — 2:0.
До перерви "Аталанта" могла збільшувати рахунок, але "Баєр" утримав ворота у недоторканності.
У другому таймі Лукман оформив хет-трик. На 76-й хвилині Скамакка відіграв ліворуч на Лукмана, який обіграв Тапсоба і пробив Коваржа — 3:0.
Попри любов "Баєра" до забитих м'ячів та врятованих матчів після 90-ї хвилини, рахунок 0:3 був для Леверкузена непереборним.
"Аталанта" — "Баєр" — 3:0
Голи: Лукман, 12, 26, 76
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