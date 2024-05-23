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Аталанта розгромила Баєр у фіналі Ліги Європи

23 травня 2024 00:01
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Агабекян Карен
редактор
Аталанта розгромила Баєр у фіналі Ліги Європи
Лукман приніс перемогу "Аталанті". Фото: "Аталанта"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На "Авіві Стедіумі" в Дубліні пройшов фінал Ліги Європи. У головному матчі турніру зіграли італійська "Аталанта" та німецький "Баєр".

Підопічні Джан П'єро Гасперіні тричі забили у ворота чемпіона Німеччини, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч "Аталанта" — "Баєр"

"Аталанта" активніше розпочала матч і їм вдалося відкрити рахунок уже на 12-й хвилині. Адемола Лукман після прострілу з правого флангу від Дзаппакости вирвався з-за спини Паласіоса і ударом у дотик забив м'яч.

На 26-й хвилині Лукман обіграв суперника біля штрафного майданчика та пробив точно у дальній нижній кут воріт — 2:0.

До перерви "Аталанта" могла збільшувати рахунок, але "Баєр" утримав ворота у недоторканності.

У другому таймі Лукман оформив хет-трик. На 76-й хвилині Скамакка відіграв ліворуч на Лукмана, який обіграв Тапсоба і пробив Коваржа — 3:0.

Попри любов "Баєра" до забитих м'ячів та врятованих матчів після 90-ї хвилини, рахунок 0:3 був для Леверкузена непереборним.

"Аталанта" — "Баєр" — 3:0

Голи: Лукман, 12, 26, 76

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