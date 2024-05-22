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Аталанта та Баєр у фіналі Ліги Європи — стартові склади

22 травня 2024 21:36
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Агабекян Карен
редактор
Аталанта та Баєр у фіналі Ліги Європи — стартові склади
Стадіон у Дубліні перед фіналом Ліги Європи. Фото: "Баєр"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На "Авіві Стедіумі" в Дубліні відбудеться фінал ліги Європи. У головному матчі турніру зіграють італійська "Аталанта" та німецький "Баєр".

Перед матчем Джан П'єро Гасперіні та Хабі Алонсо опублікували стартові склади на матч, повідомив портал Новини.LIVE.

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Стартові склади на матч "Аталанта" — "Баєр"

Обидві команди у майбутньому матчі зможуть розраховувати на своїх лідерів Тена Компмайнерса та Флоріана Віртца.

"Аталанта": Хуан Муссо, Берат Джимшити, Ісак Хін, Сеад Колашінац, Давіде Дзаппакоста, Маттео Руджері, Едерсон, Тен Копмейнерс, Шарль де Кетеларе, Адемола Лукман, Джанлука Скамакка.

"Баєр": Матей Коварж, Едмонд Тапсоба, Джонатан Та, Йосип Станішич, П'єро Інкапіє, Джеремі Фрімпонг, Ексекіель Паласіос, Граніт Джака, Флоріан Віртц, Алекс Грімальдо, Амін Адлі.

Зазначимо, що "Аталанта" в сезоні Серії А йде на п'ятому місці, але має матч у запасі перед "Ювентусом", який випереджає їх на два бали. На відміну від суперників у "Баєрі", достроково стали чемпіонами Німеччини.

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