Аталанта та Баєр у фіналі Ліги Європи — стартові склади
На "Авіві Стедіумі" в Дубліні відбудеться фінал ліги Європи. У головному матчі турніру зіграють італійська "Аталанта" та німецький "Баєр".
Перед матчем Джан П'єро Гасперіні та Хабі Алонсо опублікували стартові склади на матч, повідомив портал Новини.LIVE.
The Werkself are here and loud! 🖤❤️ #ATAB04 | #Bayer04 #UELfinal #ForOurDream #aCROSSeurope pic.twitter.com/foMxOPAjmU— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 22, 2024
Стартові склади на матч "Аталанта" — "Баєр"
Обидві команди у майбутньому матчі зможуть розраховувати на своїх лідерів Тена Компмайнерса та Флоріана Віртца.
"Аталанта": Хуан Муссо, Берат Джимшити, Ісак Хін, Сеад Колашінац, Давіде Дзаппакоста, Маттео Руджері, Едерсон, Тен Копмейнерс, Шарль де Кетеларе, Адемола Лукман, Джанлука Скамакка.
"Баєр": Матей Коварж, Едмонд Тапсоба, Джонатан Та, Йосип Станішич, П'єро Інкапіє, Джеремі Фрімпонг, Ексекіель Паласіос, Граніт Джака, Флоріан Віртц, Алекс Грімальдо, Амін Адлі.
Зазначимо, що "Аталанта" в сезоні Серії А йде на п'ятому місці, але має матч у запасі перед "Ювентусом", який випереджає їх на два бали. На відміну від суперників у "Баєрі", достроково стали чемпіонами Німеччини.
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