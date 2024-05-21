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Аталанта — Баєр: де і коли дивитись фінал Ліги Європи

21 травня 2024 19:00
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Аталанта — Баєр: де і коли дивитись фінал Ліги Європи 21 травня
Кубок Ліги Європи. Фото: сайт УЄФА
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Завтра ввечері, 22 травня, відбудеться фінал Ліги Європи, в якому зустрінуться "Баєр" та "Аталанта". Фінальний матч європейського чемпіонату пройде у Дубліні. 

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Суперником німецького клубу виступить "Аталанта", яка вже гарантувала собі місце у наступному сезоні Ліги Чемпіонів. На думку букмекерів, фаворитами матчу Аталанта — Баєр є команда Хабі Алонсо. На їхню перемогу приймають ставки з коефіцієнтом 1.87.

Натомість успіх клубу із Бергамо оцінюють у 4.55. Нічийний результат в основний час оцінюють у 3.70.

Матч відбудеться у Дубліні 22 травня. Дивитися онлайн пряму відеотрансляцію можна на платформі MEGOGO. Матч покаже канал MEGOGO Футбол 1.

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футбол
Європа
Ліга Європи
Аталанта
Хабі Алонсо

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