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Аталанта — Байер: где и когда смотреть финал Лиги Европы

21 мая 2024 19:00
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Аталанта - Байер: где и когда смотреть финал Лиги Европы 21 мая
Кубок Лиги Европы. Фото: сайт УЕФА
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Завтра вечером, 22 мая, состоится финал Лиги Европы, в котором встретяться "Байер" и "Аталанта". Финальный матч европейского чемпионата пройдет в Дублине.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Соперником немецкого клуба выступит "Аталанта", уже гарантировавшая себе место в следующем сезоне Лиги Чемпионов. По мнению букмекеров, фаворитами матча Аталанта — Байер является команда Хаби Алонсо. По их победе принимают ставки с коэффициентом 1.87.

Вместо этого успех клуба из Бергамо оценивают в 4.55. Ничейный результат в основное время оценивается в 3.70.

Матч пройдет в Дублине 22 мая. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на платформе MEGOGO. Матч покажет канал MEGOGO Футбол 1.

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футбол
Европа
Лига Европы
Аталанта
Хаби Алонсо

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