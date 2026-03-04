Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Атлетіко потрібен футболіст збірної України — трансфер можливий улітку

Атлетіко потрібен футболіст збірної України — трансфер можливий улітку

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 17:25
Трансфер Луніна з Реалу — на украЇнця чекає топклуб
Головний тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне. Фото: Reuters/Albert Gea

Відомий український футболіст Андрій Лунін отримає шанс знову отримувати стабільну практику на полі. Проте йдеться не про мадридський "Реал"

Лунін опинився у списку потенційних новачків іншого відомого клубу, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Defensa Central.

Реклама
Читайте також:

Український футболіст Андрій Лунін не може занести собі в актив нинішній сезон. Він остаточно перейшов до статусу резервного воротаря в мадридському "Реалі". Ситуація не змінилася навіть після того, як Альваро Арбелоа замінив на тренерському містку Хабі Алонсо. Проте влітку ситуація може змінитися.

Андрей Лунин
Андрій Лунін перед грою "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Старий претендент на Луніна

У послугах українського воротаря знову виявився зацікавлений "Атлетіко". У літнє міжсезоння мадридський клуб відпустить Яна Облака. Ідея тренерського штабу полягає в тому, що Андрій Лунін зможе конкурувати за місце в основному складі з аргентинцем Хуаном Муссо.

Андрей Лунин
Андрій Лунін з уболівальниками "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Контракт Луніна з мадридським "Реалом" діє до літа 2030-го року. Раніше в цьому сезоні українець уже відкинув кілька пропозицій. "Атлетіко" теж розглядав варіант залучення Андрія, але в підсумку до конкретної пропозиції справа так і не дійшла.

Нагадаємо, Михайло Мудрик опинився в центрі скандалу, пов'язаного з його трансфером із "Шахтаря" в "Челсі".

Форвард збірної Ірану Мехді Таремі вирішив поставити спортивну кар'єру на паузу заради термінової мобілізації в армію.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін Атлетико Мадрид
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації