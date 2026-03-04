Трансфер Луніна з Реалу — на украЇнця чекає топклуб

Головний тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне. Фото: Reuters/Albert Gea

Відомий український футболіст Андрій Лунін отримає шанс знову отримувати стабільну практику на полі. Проте йдеться не про мадридський "Реал".

Лунін опинився у списку потенційних новачків іншого відомого клубу, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Defensa Central.

Реклама

Читайте також:

Український футболіст Андрій Лунін не може занести собі в актив нинішній сезон. Він остаточно перейшов до статусу резервного воротаря в мадридському "Реалі". Ситуація не змінилася навіть після того, як Альваро Арбелоа замінив на тренерському містку Хабі Алонсо. Проте влітку ситуація може змінитися.

Андрій Лунін перед грою "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Старий претендент на Луніна

У послугах українського воротаря знову виявився зацікавлений "Атлетіко". У літнє міжсезоння мадридський клуб відпустить Яна Облака. Ідея тренерського штабу полягає в тому, що Андрій Лунін зможе конкурувати за місце в основному складі з аргентинцем Хуаном Муссо.

Андрій Лунін з уболівальниками "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Контракт Луніна з мадридським "Реалом" діє до літа 2030-го року. Раніше в цьому сезоні українець уже відкинув кілька пропозицій. "Атлетіко" теж розглядав варіант залучення Андрія, але в підсумку до конкретної пропозиції справа так і не дійшла.

Нагадаємо, Михайло Мудрик опинився в центрі скандалу, пов'язаного з його трансфером із "Шахтаря" в "Челсі".

Форвард збірної Ірану Мехді Таремі вирішив поставити спортивну кар'єру на паузу заради термінової мобілізації в армію.

Ваша пробна версія Premium закінчилася