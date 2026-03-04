Лунин снова в сфере интересов известного испанского клуба

Атлетико снова нацелился на футболиста сборной Украины — о ком речь
У голкипера сборной Украины Андрея Лунина появится еще один шанс покинуть мадридский "Реал". В нынешнем сезоне у вратаря нет стабильной практике в столичной команде.
Лунин оказался в списке потенциальных новичков другого известного клуба, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Defensa Central.
Украинский футболист Андрей Лунин не может занести себе в актив нынешний сезон. Он окончательно перешел к статусу резервного вратаря в мадридском "Реале". Ситуация не изменилась даже после того, как Альваро Арбелоа заменил на тренерском мостике Хаби Алонсо. Однако летом ситуация может измениться.
Старый претендент на Лунина
В услугах украинского вратаря снова оказался заинтересовал "Атлетико". В летнее межсезонье мадридский клуб отпустит Яна Облака. Идея тренерского штаба заключается в том, что Андрей Лунин сможет конкурировать за место в основном составе с аргентинцем Хуаном Муссо.
Контракт Лунина с мадридским "Реалом" действует до лета 2030-го года. Ранее в этом сезоне украинец уже отверг несколько предложений. "Атлетико" тоже рассматривал вариант привлечения Андрей, но в итоге до конкретного предложения дело так и не дошло.
