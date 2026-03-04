Видео
Главная Спорт Атлетико снова нацелился на футболиста сборной Украины — о ком речь

Атлетико снова нацелился на футболиста сборной Украины — о ком речь

Дата публикации 4 марта 2026 17:25
Лунин снова в сфере интересов известного испанского клуба
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне. Фото: Reuters/Albert Gea

У голкипера сборной Украины Андрея Лунина появится еще один шанс покинуть мадридский "Реал". В нынешнем сезоне у вратаря нет стабильной практике в столичной команде. 

Лунин оказался в списке потенциальных новичков другого известного клуба, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Defensa Central

Читайте также:

Украинский футболист Андрей Лунин не может занести себе в актив нынешний сезон. Он окончательно перешел к статусу резервного вратаря в мадридском "Реале". Ситуация не изменилась даже после того, как Альваро Арбелоа заменил на тренерском мостике Хаби Алонсо. Однако летом ситуация может измениться. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин перед игрой "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Старый претендент на Лунина 

В услугах украинского вратаря снова оказался заинтересовал "Атлетико". В летнее межсезонье мадридский клуб отпустит Яна Облака. Идея тренерского штаба заключается в том, что Андрей Лунин сможет конкурировать за место в основном составе с аргентинцем Хуаном Муссо. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин с болельщиками "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Контракт Лунина с мадридским "Реалом" действует до лета 2030-го года. Ранее в этом сезоне украинец уже отверг несколько предложений. "Атлетико" тоже рассматривал вариант привлечения Андрей, но в итоге до конкретного предложения дело так и не дошло. 

Напомним, Михаил Мудрик оказался в центре скандала, который связан с его трансфером из "Шахтера" в "Челси". 

Форвард сборной Ирана Мехди Тареми решил поставить спортивную карьеру на паузу ради срочной мобилизации в армию. 

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин Атлетико Мадрид
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
