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Автобус мадридського Реалу потрапив в аварію — деталі

12 лютого 2024 19:56
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Автобус мадридського Реалу потрапив в аварію — деталі
Гравці мадридського "Реалу". Фото: "Реал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридський "Реал" підходить до матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із "РБ Лейпциг" не в кращому стані. Команда потрапила в ДТП.

Сталася аварія за день до матчу, повідомив портал AS.

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Автобус мадридського "Реалу". Фото: DIARIO AS

Що трапилося з мадридським "Реалом"

За інформацією джерела, в аеропорту Лейпцига співробітники влаштували 48-годинний страйк. Тому мадридському "Реалу" довелося летіти в аеропорт "Ерфурта", після чого на них чекав переїзд автобусом.

Дорога до Лейпцига завдовжки 146 км виявилася проблемною, оскільки під час неї автобус потрапив в аварію.

Зазначимо, що внаслідок події ніхто з футболістів та персоналу клубу не постраждав.

До матчу з "Лейпцигом" "Реал" підійшов після розгромної перемоги над головним конкурентом у чемпіонаті Іспанії "Жироною". Команда Карло Анчелотті декласувала суперника, забивши в їх ворота чотири м'ячі.

В останніх матчах місце у стартовому складі "Реала" виграв український голкіпер Андрій Лунін, який у поточному сезоні мало помиляється.

Нагадаємо, український футболіст Ілля Забарний перейде до одного з топ-клубів наприкінці сезону. "Борнмут" назвав причину продажу гравця.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс різко розкритикував команду через серію невдалих матчів на зборах у Туреччині.

Голкіпер Андрій Лунін вибрав клуб, у якому продовжить кар'єру.

База київського "Динамо" в центрі Києва опинилася в жалюгідному стані . На кадрах видно, що багатофункціональний комплекс буквально "розвалюється".

У Німеччині стався інцидент, який завершився смертю молодого гравця збірної України.

футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Андрій Лунін

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