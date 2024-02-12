Автобус мадридського Реалу потрапив в аварію — деталі

Гравці мадридського "Реалу". Фото: "Реал"

Мадридський "Реал" підходить до матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із "РБ Лейпциг" не в кращому стані. Команда потрапила в ДТП.

Сталася аварія за день до матчу, повідомив портал AS.

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Автобус мадридського "Реалу". Фото: DIARIO AS

Що трапилося з мадридським "Реалом"

За інформацією джерела, в аеропорту Лейпцига співробітники влаштували 48-годинний страйк. Тому мадридському "Реалу" довелося летіти в аеропорт "Ерфурта", після чого на них чекав переїзд автобусом.

Дорога до Лейпцига завдовжки 146 км виявилася проблемною, оскільки під час неї автобус потрапив в аварію.

Зазначимо, що внаслідок події ніхто з футболістів та персоналу клубу не постраждав.

До матчу з "Лейпцигом" "Реал" підійшов після розгромної перемоги над головним конкурентом у чемпіонаті Іспанії "Жироною". Команда Карло Анчелотті декласувала суперника, забивши в їх ворота чотири м'ячі.

В останніх матчах місце у стартовому складі "Реала" виграв український голкіпер Андрій Лунін, який у поточному сезоні мало помиляється.

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